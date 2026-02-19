Avec The Elder Scrolls VI, Bethesda veut revenir à une formule plus classique et familière

Publié le :

1 commentaire

Avatar de Jordan

Rédigé par

1

Presque sept ans après son annonce, The Elder Scrolls VI n’a rien montré d’autre qu’un paysage vaguement identifiable. Au royaume des arlésiennes, le jeu devient roi, même si Todd Howard est désormais de plus en plus enclin à en parler. Certes, toujours de manière très succincte et abstraite, mais le grand manitou de Bethesda n’esquive pas totalement le sujet, nourrissant ainsi l’espoir que le jeu puisse « bientôt » en montrer un peu plus. Lors de son passage chez Kinda Funny, le sujet a de nouveau été mis sur la table, l’occasion de préciser quelques petits détails sur la manière dont Bethesda conçoit ce nouvel épisode.

Jaquette de The Elder Scrolls VI
The Elder Scrolls VI
pc
xbox series

Date de sortie : N/C

