Avec The Elder Scrolls VI, Bethesda veut revenir à une formule plus classique et familière

Plus proche d’un Skyrim et Fallout 4 que d’un Starfield, si quelqu’un en doutait

Todd Howard n’a évidemment pas donné de détails concrets sur le contenu de The Elder Scrolls VI, mais il a voulu préciser que cet épisode marquerait un retour à la formule « classique » de Bethesda, contrairement aux précédents jeux du studio (Fallout 76 et Starfield) qui s’éloignaient un peu de cela (mais vraiment un tout petit peu) :

« Nous avons un certain style que nous aimons, et nos fans aussi, et nous voulons le rendre meilleur. Je pense que d’une certaine façon, Fallout 76 et Starfield sont des petits détours créatifs par rapport à la formule classique des The Elder Scrolls et Fallout où vous exploriez le monde d’une certaine manière. Maintenant que nous travaillons sur The Elder Scrolls VI, nous revenons à ce style plus classique qui nous a manqué et que nous connaissons bien […] Il y a encore de nombreuses innovations à apporter ici. »

Des choses vont donc malgré tout changer, notamment sur le volet technique puisque ce sixième opus a pour base la nouvelle version du moteur maison de Bethesda, Creation Engine 3. Howard précise que le jeu avance bien, même si Bethesda n’en parle pas :

« Comme je l’ai dit, tout se passe bien. Cela va encore demander du temps. Nous sommes ravis de voir jusqu’où nous avons poussé notre technologie et de la façon dont le jeu prend forme. Nous sommes en mesure d’y jouer, nous sommes sur le point de passer une étape importante en interne. La majorité du studio travaille dessus en plus de nos partenaires. »

Bref, prenez encore votre mal en patience, même si les choses avancent en interne.