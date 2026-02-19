Avec The Elder Scrolls VI, Bethesda veut revenir à une formule plus classique et familière
Publié le :
1 commentaire
Rédigé par Jordan
Presque sept ans après son annonce, The Elder Scrolls VI n’a rien montré d’autre qu’un paysage vaguement identifiable. Au royaume des arlésiennes, le jeu devient roi, même si Todd Howard est désormais de plus en plus enclin à en parler. Certes, toujours de manière très succincte et abstraite, mais le grand manitou de Bethesda n’esquive pas totalement le sujet, nourrissant ainsi l’espoir que le jeu puisse « bientôt » en montrer un peu plus. Lors de son passage chez Kinda Funny, le sujet a de nouveau été mis sur la table, l’occasion de préciser quelques petits détails sur la manière dont Bethesda conçoit ce nouvel épisode.
Plus proche d’un Skyrim et Fallout 4 que d’un Starfield, si quelqu’un en doutait
Todd Howard n’a évidemment pas donné de détails concrets sur le contenu de The Elder Scrolls VI, mais il a voulu préciser que cet épisode marquerait un retour à la formule « classique » de Bethesda, contrairement aux précédents jeux du studio (Fallout 76 et Starfield) qui s’éloignaient un peu de cela (mais vraiment un tout petit peu) :
« Nous avons un certain style que nous aimons, et nos fans aussi, et nous voulons le rendre meilleur. Je pense que d’une certaine façon, Fallout 76 et Starfield sont des petits détours créatifs par rapport à la formule classique des The Elder Scrolls et Fallout où vous exploriez le monde d’une certaine manière. Maintenant que nous travaillons sur The Elder Scrolls VI, nous revenons à ce style plus classique qui nous a manqué et que nous connaissons bien […] Il y a encore de nombreuses innovations à apporter ici. »
Des choses vont donc malgré tout changer, notamment sur le volet technique puisque ce sixième opus a pour base la nouvelle version du moteur maison de Bethesda, Creation Engine 3. Howard précise que le jeu avance bien, même si Bethesda n’en parle pas :
« Comme je l’ai dit, tout se passe bien. Cela va encore demander du temps. Nous sommes ravis de voir jusqu’où nous avons poussé notre technologie et de la façon dont le jeu prend forme. Nous sommes en mesure d’y jouer, nous sommes sur le point de passer une étape importante en interne. La majorité du studio travaille dessus en plus de nos partenaires. »
Bref, prenez encore votre mal en patience, même si les choses avancent en interne.
Cet article peut contenir des liens affiliés
Date de sortie : N/C