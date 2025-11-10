The Elder Scrolls VI est encore loin d’être terminé, et c’est Todd Howard qui l’avoue

Le jeu avance tout de même chaque jour

Interrogé par GQ à propos de ses projets en cours, l’homme à la veste de cuir a avoué que The Elder Scrolls VI n’arrivera pas avant un petit moment, étant donné « qu’il est loin d’être terminé ». Il ajoute qu’il demande de la patience, tout en ajoutant que travailler sur le jeu fait tout de même partie de son quotidien aujourd’hui, et précise qu’un playtest majeur en interne a été organisé il y a peu sur cet épisode.

De la patience, les fans en ont eu, et même si Howard indique dans cette même interview qu’il aime que les licences puissent s’offrir une pause pour mieux revenir, il reconnait que le temps entre Skyrim et ce nouvel épisode a été trop long. Pour autant, pas question de se presser, et on comprend ici que le jeu va demander encore beaucoup de travail.

Peut-on néanmoins tabler, loin dans le futur, sur un shadowdrop pour The Elder Scrolls VI ? L’idée parait absurde tant ce titre est important pour Bethesda, mais ce dernier a sorti Oblivion: Remastered sans prévenir (si l’on ne compte pas les fuites). Howard ajoute à propos de ce remaster :

« Vous pouvez dire qu’il s’agit là d’un test. Et cela a bien fonctionné. »

Mais on ne pariera pas trop sur cette éventualité pour The Elder Scrolls VI, même si Todd Howard a encore certainement quelques années pour y réfléchir.