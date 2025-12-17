Bethesda fait le point sur l’avancée de The Elder Scrolls VI, qui demandera encore du temps

Bethesda prendra le temps qu’il faudra

Oui, le développement de The Elder Scrolls VI avance. C’est ce que Todd Howard affirme à nouveau aujourd’hui, et même s’il souhaiterait lui aussi que le tout aille plus vite, il veut faire en sorte que les choses soient faites comme il faut :

« [The Elder Scrolls VI] avance vraiment bien. La majeure partie du studio travaille sur cet épisode, mais je tiens à préciser que nous travaillons toujours sur des projets parallèle. Nous sommes donc habitués à ce développement simultané. Et nous consacrons de longues préproductions à chaque projet afin d’être pleinement satisfaits. C’est un processus. Nous aimerions tous qu’il aille un peu plus vite – ou beaucoup plus vite – mais c’est un processus que nous voulons mener à bien. »

Est-ce aussi une manière de dire qu’une partie de Bethesda travaille sur la préproduction d’un autre projet en parallèle, au hasard, celle du prochain Fallout ? Allez savoir. Angela Browder, directrice du studio en charge du projet, est en tout cas très enthousiaste à l’idée des possibilités offertes par ce sixième épisode :

« Je suis vraiment enthousiaste à l’idée de ce qui nous attend, car les possibilités sont incroyables : le hardware, le rendu… Franchement, il m’arrive de voir des choses et de me dire : « Angela de l’époque de Skyrim n’aurait jamais pu imaginer ça aujourd’hui. » C’est génial d’en faire partie. J’espère que lorsque nos fans y joueront, et surtout ceux qui suivent nos licences depuis toujours, ils pourront vraiment constater le chemin parcouru. […] Pour moi, The Elder Scrolls VI représente un champ des possibles infini, ce qui est vraiment passionnant en tant qu’artiste, mais aussi en tant que personne qui aime réfléchir au chemin parcouru par notre industrie. Ça va être génial ! »

Emil Pagliarulo, design director, veut quant à lui rappeler que développer des jeux massifs comme celui-ci prend du temps, et que les retards sont finalement une bonne chose :

« Les jeux prennent du temps à se développer, et certains sont constamment repoussés ; GTA 6 vient d’être repoussé une fois de plus, et c’était la meilleure chose à faire, parce qu’un jeu de cette envergure, ça prend non seulement beaucoup de temps à créer, mais aussi beaucoup de temps pour peaufiner le tout et corriger les bugs. Alors, qu’est-ce que les fans veulent vraiment ? Un jeu qui sort trop tôt et qui ne répond pas à leurs attentes ? Ou un jeu qui mijote longuement pour être parfait une fois sorti du four ? C’est ce que je pense que les gens vont vouloir. Alors, on va prendre notre temps, tout le temps qu’il faudra pour que ce soit excellent. »

Difficile de lui donner tort, même si les fans reprocheront sans doute au studio d’avoir annoncé le projet trop tôt et de ne pas donner plus de nouvelles plus concrètes sur cet épisode. L’attente promet en tout cas d’être encore assez longue.