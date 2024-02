Skyrim est de retour avec une réédition de la bande-son sur vinyles dorés

Fus Ro Dah !

Après moult remasters et autres portages, on pensait que Skyrim allait arrêter les rééditions. Pourtant non, puisque cette fois-ci, c’est la bande-son qui a droit à sa réimpression. Le distributeur français Just for Games (derrière le récent vinyle Sea of Stars) s’est rapproché du label Spacelab9 pour proposer une nouvelle édition du boxset 4 LP du coffret rigide deluxe aux pochettes illustrées avec cette fois-ci, des disques vinyles d’une couleur dorée.

Ce coffret, appelé The Elder Scrolls V: Skyrim – Ultimate Edition Vinyl Box Set 4LP, regroupe l’intégralité de la bande originale qui est composée de 52 pistes. On y retrouve ainsi les compositions de Jeremy Soule, dans un boxset regroupant quatre vinyles dorés et une jaquette illustrée, le tout dans un étui en carton.

Où précommande le vinyle Skyrim 2024 ?

Si l’envie est là de (re)prendre ce coffret vinyle, sachez qu’il a déjà une date de sortie : The Elder Scrolls V: Skyrim – Ultimate Edition Vinyl Box Set 4LP sera disponible en magasins et en ligne le 28 juin 2024. L’édition dorée sera celle vendue partout mais une édition vinyles couleur argent sera vendue en exclusivité à la Fnac (visuel ci-dessous). Les précommandes sont d’ailleurs lancées au tarif de 139.99€.

Tracklist

Side A

Dragonborn (3:56)

Awake (1:30)

From Past to Present (5:03)

Unbroken Road (6:21)

Ancient Stones (4:42)

Side B

The City Gates (3:45)

Silent Footsteps (2:50)

Dragonsreach (2:19)

Tooth and Claw (1:47)

Under an Ancient Sun (3:35)

Death or Sovngarde (2:57)

Masser (6:04)

Side C

Distant Horizons (3:50)

Dawn (3:56)

The Jerall Mountains (3:15)

Steel On Steel (1:41)

Secunda (2:03)

Imperial Throne (2:15)

Frostfall (3:22)

Night Without Stars (0:41)

Side D

Into Darkness (2:50)

Kyne’s Peace (3:47)

Unbound (1:32)

Far Horizons (5:28)

A Winter’s Tale (3:19)

The Bannered Mare (2:25)

Side E

The Streets of Whiterun (4:01)

One They Fear (3:08)

The White River (3:28)

Silence Unbroken (2:20)

Standing Stones (6:37)

Side F

Beneath the Ice (4:12)

Tundra (3:46)

Journey’s End (4:07)

Before the Storm (1:03)

A Chance Meeting (3:10)

Out of the Cold (3:01)

Side G

Around the Fire (3:09)

Shadows and Echoes (2:18)

Caught Off Guard (1:10)

Aurora (7:18)

Blood and Steel (2:09)

Towers and Shadows (2:21)

Seven Thousand Steps (1:05)

Solitude (2:10)

Watch the Skies (2:16)

Side H

The Gathering Storm (2:53)

Sky Above, Voice Within (3:56)

Death in the Darkness (2:36)

Shattered Shields (2:38)

Sovngarde (3:33)

Wind Guide You (9:02)