Oblivion Remastered : un ex-développeur explique pourquoi les temps de chargement restent omniprésents chez Bethesda

Une « nécessité inévitable »

Dans une interview accordée à VideoGamer, Bruce Nesmith, vétéran de Bethesda ayant travaillé sur Fallout 3, Skyrim ou encore Starfield, revient sur l’héritage technique du studio. Selon lui, les écrans de chargement sont une contrainte incontournable de l’ADN Bethesda, et non une preuve de retard technologique. « Tout le monde pense qu’on fait ça par flemme, ou parce qu’on ne veut pas suivre les tendances modernes, mais ce n’est pas vrai », affirme-t-il. « Nos jeux sont si détaillés et graphiquement intense… on ne peut tout simplement pas tout charger en même temps. »

Bethesda a bien tenté d’explorer des solutions plus fluides, à base de streaming de données ou d’espaces intégrés sans transition, mais cela s’est souvent soldé par des problèmes de performances comme du hitching (saccades), rendant l’expérience de jeu moins agréable.

Une architecture pensée pour la persistance du monde

L’usage de zones cloisonnées avec chargements permet aussi de conserver en mémoire de nombreux détails propres à chaque espace visité : des objets déplacés, des ennemis vaincus, ou même des livres laissés ouverts sur une table. Cette persistance impose de segmenter les zones pour éviter une surcharge du système. « Si on veut un monde ouvert riche et vivant, ce genre de compromis est indispensable », ajoute Nesmith.

Alors que d’autres studios comme CD Projekt Red (The Witcher 3), Guerrilla (Horizon Forbidden West) ou Larian (Baldur’s Gate 3) parviennent à dissimuler les temps de chargement, Bethesda continue d’opter pour une structure plus traditionnelle, afin de préserver la complexité de ses mondes. Si cela conserve un certain charme dans Oblivion Remastered, notamment grâce à la nostalgie, rien ne garantit que cette approche soit aussi bien acceptée dans les productions futures.