Bethesda ressort Skyrim pour la millième fois, cette fois-ci sur Nintendo Switch 2

La mise à jour est heureusement gratuite

Allez savoir si nous sommes coincés dans une boucle infinie, mais oui, Skyrim fait encore l’actualité en 2025. Le RPG de Bethesda revient avec son édition Anniversaire sur Nintendo Switch 2, une version qui embarque donc les trois extensions du jeux, ainsi que de nombreuses créations des membres de la communauté.

Cette version englobe quelques améliorations comme une meilleure résolution, des temps de chargement réduits, ou encore de meilleures performances de manière générale. Et puisque l’on parle de la console de Nintendo, vous aurez aussi droit à des objets liés à la licence The Legend of Zelda, comme la tenue de Link, son bouclier, et bien entendu, la Master Sword.

Heureusement, pour découvrir cette version Switch 2, vous n’aurez pas besoin de repasser à la caisse si vous possédez déjà la version Switch du jeu (on parle bien de l’édition anniversaire ici). Vous pouvez dès maintenant mettre à niveau votre version Switch vers la version Switch 2, sans payer un centime de plus. C’est bien la moindre des choses.