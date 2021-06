Baten Kaitos : La licence s’apprête-t-elle à revenir ?

Si vous aimez le J-RPG et avez un jour possédé une Nintendo Gamecube, alors vous connaissez forcément Baten Kaitos. Il faut dire que la console aux 22 millions de ventes (environ) ne possède pas foule de jeux du genre.

Désormais placé au rang de pièce de collection, un rapide coup d’œil sur son prix actuel de vente vous le confirmera, le titre déchaîne encore les passions, et nombreux sont ceux à espérer son retour, sous forme d’un remake, d’un reboot, ou même d’un simple portage. Est-ce trop demander à Bandai Namco ? Peut-être bien que non…

De l’huile sur le feu de la rumeur

Ce n’est pas la première fois que nous abordons le sujet dans nos colonnes. En effet, en 2018, le producteur de la licence Baten Kaitos expliquait qu’un troisième opus avait longtemps été envisagé, mais surtout qu’il aimerait beaucoup la faire revenir d’entre les morts sur des machines actuelles. Cela vous rappellera peut-être la bouteille d’espoir que jetait Kenji Hiruta à la mer l’an dernier, concernant un éventuel retour de Skies of Arcadia ! Là encore, les rumeurs vont bon train !

Mais en ce qui concerne le jeu de Monolith Soft, les papas de Xenoblade Chronicles, les choses sont peut-être bien en train de s’accélérer ! En effet, Bandai Namco, détenteur des droits de la licence, vient de redéposer le nom du premier des deux épisodes, Baten Kaitos : Les Ailes éternelles et l’Océan perdu. Bien sûr, cela ne veut pas dire grand chose en l’état. Néanmoins, il y a probablement une raison à cela, et elle pourrait bien être le développement d’une version remise aux goûts du jour de ce monument du RPG japonais.

En attendant d’en savoir plus, on se consolera sur les dernières productions de Monolith Soft, à savoir Xenoblade Chronicles 2 et Xenoblade Chronicles : Definitive Edition, là encore des incontournables du J-RPG.