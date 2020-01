Skies of Arcadia : Vers le développement d’une suite ?

Sorti en 2001 sur Dreamcast, puis deux ans plus tard sur Gamecube dans une édition sensiblement similaire, Skies of Arcadia est depuis devenu l’un des J-RPG cultes du début du siècle. Ainsi, au même titre que Baten Kaitos, ils sont nombreux à en réclamer un remake ou, mieux encore, une suite. C’est justement ce qu’aimerait réaliser l’un des développeurs originaux du titre.

L’espoir fait vivre

Dans nos contrées, on connaît principalement la Dreamcast pour Shenmue et sa suite, Resident Evil Code Veronica, ou encore Sonic Adventure. Il faut dire que la console de Sega n’a pas brillé au travers de sa bibliothèque trop peu fournie, au point de devenir l’un des échecs commerciaux les plus cuisants de l’histoire du jeu vidéo. Pourtant, on y trouve quelques perles rares, notamment Skies of Arcadia.

Un RPG à l’univers enchanteur, et au gameplay solide, à n’en point douter, bien qu’il ait évidemment pris un petit coup de vieux à l’heure où nous écrivons ces lignes. Il dispose toujours d’une fan base plutôt solide néanmoins, ce qui est relativement surprenant étant donné qu’il n’a pas été tiré à tant d’exemplaires que cela. En témoignent des prix élevés sur les divers sites le proposant en occasion.

Cela dit, nombreux sont ceux qui espèrent le voir revenir d’entre les morts un jour ou l’autre. Et c’est notamment le cas de Kenji Hiruta, ancien développeur de chez Overworks. Bien sûr, cela ne signifie en rien que le projet sera en développement un jour, et encore moins qu’il aboutira si tel est le cas. Mais l’espoir reste permis, bien que l’actualité autour du titre soit au point mort depuis quinze ans.