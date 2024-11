Le studio Reflector Entertainment (Unknown 9) licencie une partie de ses employés suite à l’échec de son dernier jeu

Le journaliste Ethan Gach de Kotaku a d’abord indiqué que des licenciements étaient actuellement en cours au sein du studio Reflector Entertainment, ce qui a ensuite été confirmés par les désormais ex-employés sur LinkedIn. Le nombre de personnes touchées par ces licenciements n’est pas encore connu, mais ces derniers interviennent seulement un mois après le lancement de Unknown 9: Awakening, signe que le jeu n’a pas rencontré le lancement espéré.

Ce studio a été acquis en 2020 par Bandai Namco suite au reveal du jeu à la Gamescom de la même année. Le titre est ensuite entré en hibernation pendant plusieurs années, loin des médias, avant de réapparaître il y a quelques mois pour sortir dans une période complétement bouchée, au beau milieu du mois d’octobre. Un contexte pas très avantageux tandis que cela montre encore que les AA ont beaucoup de mal à exister sur le marché quand ils ne sont pas aidés par une grande campagne marketing.

Fresh gaming layoffs at Reflector Entertainment, the Montreal studio owned by Bandai Namco that just released Unknown 9, an AA action-adventure with fewer than 100 Steam reviews. It's not yet clear how extensive the cuts are or what Bandai's plans are for the future of the studio.

— AmericanTruckSongs10 (@ethangach.bsky.social) 2024-11-19T20:42:51.325Z