Baldur’s Gate 3 : Le premier patch promet d’être majeur et d’apporter plus de 1 000 correctifs

C’est Swen Vincke, PDG de Larian, qui nous détaille brièvement la roadmap des patchs à venir pour le jeu, avec tout d’abord un léger hotfix qui devrait corriger des problèmes mineurs, mais qui ne sera qu’une mise en bouche pour le premier vrai gros patch de Baldur’s Gate 3.

Ainsi, cette mise à jour devrait permettre d’apporter plus de 1 000 correctifs, ce qui devrait déjà régler pas mal de problèmes rencontrés par les joueurs et joueuses. Cependant, un deuxième patch majeur en train d’être élaboré, notamment avec des demandes recueillies par le studio auprès de la communauté.

We're all very enthused by your feedback. It's very rewarding. Our focus now is fixing any issues you report, but we are listening to suggestions. Current roadmap: a) Hotfix 4, b) Patch 1 (+1000 fixes and tweaks), c) Patch 2. The latter will already incorporate some requests.

