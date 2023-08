Finir Baldur’s Gate 3 en 10 minutes, c’est possible, du moins pour un speedrunner qui détient le nouveau record

Pendant que vous accumulez les heures de jeu sur l’Acte 1 de Baldur’s Gate 3, d’autres ont déjà bouclé l’aventure et s’apprêtent à la recommencer pour en découvrir toutes les ramifications. Et d’autres vont encore plus vite en s’essayant au speedrun. On pouvait penser que terminer Baldur’s Gate 3 le plus vite possible demanderait malgré quelques heures de jeu, mais il n’en est rien pour l’utilisateur YouTube nommé Mae, une personne qui a terminé ce CRPG en seulement dix petites minutes.