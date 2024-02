Balatro : Le surprenant jeu de poker façon roguelike fait un carton avec 250 000 ventes en 3 jours

Des jeux de cartes qui utilisent la formule du roguelike, ça court les rues, mais des jeux de poker qui reprennent le même procédé, c’est forcément moins courant. C’est le mélange audacieux de Balatro, sorti le 20 février dernier, qui demande de jouer à des parties un peu spéciales avec tout plein de jokers offrant différentes capacités afin de vous retrouver avec la meilleure main possible. Un titre aux visuels simples mais au principe très addictif, qui pousse à enchaîner les parties et qui a vite été repéré par les vidéastes.

De quoi booster sa popularité très rapidement, puisqu’en seulement trois jours de commercialisation, Balatro avait déjà atteint les 250 000 ventes (au 23 février dernier). Un score important pour un titre qui était complètement passé sous les radars, et qui affiche aujourd’hui des chiffres qui ont de quoi faire des jaloux.

Balatro has sold over 250,000 copies in 72 hours across all platforms! 🎉

We cannot begin to show enough appreciation for the support you’ve shown this game.

THANK YOU! pic.twitter.com/BfFlChlYaX

— Balatro (@BalatroGame) February 23, 2024