Balatro continue de séduire plus de monde et dépasse maintenant les 5 millions de ventes

Effet Game Awards garanti

LocalThunk n’aurait certainement pas imaginé vendre autant de copies de Balatro un jour, et pourtant. En août dernier, on comptait déjà 2 millions de copies vendues pour le titre, et cela n’a fait que s’accélérer. Sans doute grâce au passage du jeu lors des Game Awards, qui lui a offert une exposition sans précédent. On pense ce que l’on veut de la cérémonie de Geoff Keighley, force est de constater qu’elle attire du monde, et ce monde n’était pas forcément au courant de l’existence de Balatro ou n’y prêtait que peu d’attention.

Désormais plus populaire que jamais, Balatro affiche ainsi 5 millions de ventes à travers le monde. Un résultat qui dépasse toutes les prévisions et qui ne marque certainement que le début pour la carrière du jeu, qui devrait se poursuivre à une bonne allure maintenant que de plus en plus de personnes recommandent le titre. Et c’est mérité.