PlayStation Plus : Voici les jeux gratuits de mai 2025 avec le meilleur jeu indépendant de 2024

Quels jeux PS Plus Essentials en mai 2025 ?

Après un mois d’avril correct grâce à RoboCop Rogue City et un excellent jeu Digimon, PlayStation vient de dévoiler ses prochains jeux à venir dans l’abonnement PS Plus Essential (et accessible aussi aux autres paliers). Sony nous propose un mois de mai un peu plus calme mais avec gros atout grâce à Balatro qui ne manquera pas de vous enfermer dans une boucle de Poker particulièrement addictif.

Voici la liste des jeux offerts en mai sur le PlayStation Plus Essentials :

Que pensez-vous de cette sélection ? Quels jeux comptez-vous prendre parmi ces nouveautés ?

Quand seront disponibles les jeux PS Plus Essentials ?

Pour pouvoir accéder à ces nouveaux titres, il faudra encore patienter un tout petit peu. Les jeux seront disponibles le mardi 6 mai 2025 dans la journée, via l’onglet PlayStation Plus de votre console. Si vous souhaitez en savoir plus, on vous les présente bientôt sur notre chaîne Youtube.