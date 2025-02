Balatro débarque sur le Xbox Game Pass et sort son nouveau DLC avec Fallout, Assassin’s Creed ou encore Dead By Daylight

Une mise à jour qui ajoute plein de têtes connues

Eh oui, dès aujourd’hui, les abonnés au Xbox Game Pass peuvent maintenant jouer sans surcoût à Balatro qui débarque sur le service à la surprise générale. Mais histoire de rappeler celles et ceux qui ont réussi à s’échapper de cette boucle sans fin proposée par le jeu, autant les tenter avec un nouveau DLC. Et le pack 4 de Friends of Jimbo est bien rempli et va aller piocher dans des genres très différents.

Plus question d’aller uniquement chercher des licences du milieu indépendant. Balatro attire désormais l’attention de tout le monde, même d’Ubisoft qui a prêté Assassin’s Creed pour l’occasion, comme Bethesda avec Fallout. On retrouve même du Rust et du Dead By Daylight ici, mais aussi 2K Games avec Civilization VII. Parmi les moins connus, on citera Slay the Princess ainsi que Bugsnax. Plus étonnant encore, Critical Role, le collectif derrière plusieurs campagnes populaires de Donjons et Dragons, fait même une apparition avec les personnages de Vox Machina. Ce DLC est disponible dès maintenant.