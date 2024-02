Die Gute Fabrik (Mutazione, Saltsea Chronicles) annonce arrêter ses projets en cours, pour manque de financement

Si le nom de Die Gute Fabrik ne vous dit rien, vous serez peut-être un peu plus familiers avec leurs productions que sont Mutazione ou Saltsea Chronicles. Ou peut-être pas, car en dépit de leurs qualités, ces jeux n’ont pas connu un grand succès et n’ont pas aidé le studio à trouver le financement nécessaire pour continuer à produire de nouveaux projets. On l’apprend via un communiqué qui indique que le studio a mis en pause son activité, et même si cette dernière reprend avec un investisseur, cela se fera sans certains membres historiques de l’équipe :

Si le studio arrive à trouver des fonds, c’est Nils Deneken qui reprendra le projet en tant que PDG, mais cette option n’est pas encore assurée et tout pourrait s’arrêter. Triste histoire pour une équipe indépendante ayant produit des jeux originaux, qui méritent plus que jamais d’être découverts.

We’re sad to share that we're halting production at @gutefabrik due to the challenging funding & investment scene in games right now. We downed tools earlier this month & have been doing our best to support the team who'll be looking for work from mid-March.

