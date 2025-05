PlayStation Plus : Présentation des jeux PS Plus de Mai 2025

En avril, on avait pu mettre la main sur le sympathique jeu RoboCop, aux côtés d’un titre Digimon et d’une expérience multijoueur. Pour les prochaines, la donne va être un peu différente, avec un phénomène avec des dinosaures, l’un des meilleurs jeux de 2024 et un FPS dans l’univers de Warhammer. Voici une présentation des jeux PS Plus de mai 2025.

Quels sont les jeux PlayStation Plus de mai 2025 ?

Voici la liste des jeux « offerts » en mars sur le PlayStation Plus Essential :

Les jeux PlayStation Plus Essential seront disponibles ce mardi 6 mai 2025 dans la journée.

ARK Survival Ascended

ARK Survival Ascended est une nouvelle version de ARK Survival Evolved, le jeu d’action et de survie jouable en multijoueur, dans lequel il faut chasser des dinosaures et d’autres créatures. Il s’agit d’un remake effectué sur le moteur Unreal Engine 5, qui offre un meilleur rendu visuel tout en apportant une physique améliorée. Tout le contenu du jeu de base sera intégré à terme, même si ce n’est pas le cas à sa sortie en accès anticipé. Les mods sont toujours supportés, et le jeu conserve ses bases.

Balatro

Balatro est un jeu de cartes façon roguelike, qui s’inspire du poker. Le titre a la particularité de nous demander de réunir plusieurs jokers ayant des capacités différentes afin de pouvoir prendre la main sur votre adversaire. Plusieurs decks sont réalisables, avec des tas de variantes pour des parties constamment renouvelées. Différents modes de jeu sont également disponibles, que ce soit un mode campagne ou un mode plus libre permettant d’enchaîner les parties. – Lire le test complet

Warhammer 40.000: Boltgun

Warhammer 40.000: Boltgun est un FPS rétro développé par Auroch Digital et édité par Focus Entertainment. Proposant un gameplay nerveux et un style graphique faisant beaucoup penser à celui de DOOM (1993), le titre invite le joueur ou la joueuse à incarner un Space Marine ayant pour mission de combattre les pires Démons et Space Marines du Chaos à travers la galaxie. – Lire le test complet