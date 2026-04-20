Avec un peu d’autodérision, Ubisoft indique qu’Assassin’s Creed: Black Flag Resynced sera présenté ce 23 avril

Le secret le moins bien gardé du monde, selon Ubisoft

Tout le monde savait plus ou moins qu’Assassin’s Creed: Black Flag Resynced allait être présenté dans les prochains jours, c’est pourquoi Ubisoft n’avait plus besoin de garder le secret. L’éditeur n’hésite pas à se moquer de cette situation en qualifiant ce rendez-vous de « secret le moins bien gardé du monde du jeu vidéo », tout en indiquant qu’il est temps de communiquer davantage autour du jeu : « On sait que vous savez. Et il est temps que vous en sachiez encore plus. ». Un peu d’autodérision ne fait pas de mal.

Ubisoft nous donne donc rendez-vous ce jeudi 23 avril à 18 heures (heure française) pour une première présentation mondiale d’Assassin’s Creed: Black Flag Resynced, qui sera à suivre sur YouTube via la vidéo ci-dessous.

On peut s’attendre à voir enfin à quoi ressemble cette nouvelle version du jeu, tout en obtenant quelques informations sur les changements qui sont au programme après moult rumeurs à ce sujet. Rendez-vous donc ce jeudi 23 avril pour en apprendre un peu plus sur le retour d’Edward Kenway.