Assassin’s Creed Black Flag Resynced : Le remake du jeu d’action-aventure sorti en 2013 se dévoile dans une longue présentation vidéo

Non, ce n’est pas un RPG

Pendant près d’une demi-heure, Ubisoft nous a donné un premier aperçu assez détaillé de ce qu’il faut attendre de ce remake, à commencer par le fait qu’il ne s’agira pas d’un RPG. Si ce discours a de quoi prêter à sourire, étant donné que nous avons tendance à beaucoup l’entendre lors de la présentation d’une production vidéoludique ces dernières années, Richard Knight a tenu à être clair sur ce point.

Ce projet a vocation à être un jeu pleinement orienté action-aventure qui ne cherche pas à réinventer mais enrichir l’expérience d’origine, en la retravaillant sous la version la plus récente du moteur Anvil et tout en lui restant fidèle au maximum. C’est d’ailleurs pour cela qu’une grande partie de l’équipe de développement derrière est composée de développeurs ayant travaillé sur l’épisode de 2013.

Plus concrètement, la narration ne devrait donc pas subir de bouleversements majeurs et se focalisera essentiellement sur l’histoire d’Edward Kenway (autrement dit, le contenu lié au multijoueur et aux DLC Aveline et Le Prix de la Liberté proposés à l’époque sera absent). Pour rappel, ce personnage est un hors-la-loi en quête de liberté, gloire et richesses à travers les Caraïbes, à l’époque de l’âge d’or de la piraterie. Dans ce but, il ne va pas hésiter à s’associer à plusieurs figures historiques de cette période, à l’image d’Anne Bonny, Charles Vane et Barbe Noire. Malheureusement pour lui, sa quête et ses pillages finiront par le mêler au conflit ancestral opposant Assassins et Templiers.

Notez qu’à défaut de procéder à de grosses modifications sur le plan scénaristique, Paul Fu a toutefois déclaré que « des chapitres, missions et arcs inédits », dédiés entre autres à Stede Bonnet et Barbe Noire, seront de la partie. De plus, les phases prenant place à l’époque moderne ont été modifiées, de façon à ce que « les failles du présent apportent de nouveaux moments centrés sur les conflits intérieurs d’Edward ». Reste maintenant à savoir ce que ça signifie précisément.

Un parkour et des combats plus fluides et dynamiques

Durant sa longue présentation, Assassin’s Creed Black Flag Resynced est revenu également sur les améliorations et changements qu’il apportera au gameplay d’origine, sachant que la plupart sont inspiré(e)s « de mécaniques présentes dans les épisodes les plus récents de la saga ». Tout d’abord, le système de parkour sera plus fluide, notamment quand nous tenterons d’effectuer un saut libre, sur le côté, ou en nous éjectant en arrière après avoir pris appui sur un mur.

Les phases d’infiltration devraient aussi se révéler « moins frustrantes » qu’auparavant. Nous pourrons progresser en restant accroupi, peu importe la zone où nous nous trouvons, et être détecté par des ennemis pendant une séquence de filature ou en essayant d’épier leur conversation n’aboutira plus à une désynchronisation. En revanche, nos cibles changeront d’attitude, nous obligeant à nous adapter pour atteindre nos objectifs en conséquence.

Côté combats, ceux se déroulant sur terre seront plus dynamiques, afin de rendre chaque mouvement et combo plus « spectaculaire » qu’en 2013. Par exemple, réaliser une parade parfaite nous permettra d’exécuter instantanément l’adversaire visé, voire d’enchainer jusqu’à quatre éliminations consécutives par la suite. En fonction des lieux où nous nous battrons, nous pourrons même tirer davantage parti de notre environnement pour prendre l’ascendant sur nos ennemis (murs, objets destructibles, etc.) Cependant, attention à ne pas agir sans réfléchir non plus, au risque de voir l’IA nous contrer et nous punir en retour.

Concernant les batailles navales, des ajouts seront disponibles pour notre navire, le Jackdaw, les effets de la houle et les changements météorologiques auront un impact plus « réaliste » sur sa maniabilité, et nous aurons davantage de « flexibilité » dans la façon de l’améliorer et le personnaliser, en vue d’en faire une « véritable terreur des Caraïbes ». Chaque arme équipée disposera donc de ses propres spécificités supplémentaires en matière de tir secondaire, trois officiers inédits, nous donnant accès à des capacités spéciales uniques, pourront être recrutés dans notre équipage (Lucy Baldwin, Le Padre et Smith « le Mort-vivant »), et notre bâtiment aura la possibilité d’accueillir un chat ou un singe de compagnie à bord.

Un monde ouvert plus vivant et riche en perspective

Conçu sous la version la plus récente du moteur Anvil, Assassin’s Creed Black Flag Resynced devrait être également l’occasion d’avoir droit à un monde ouvert plus riche qu’il y a treize ans. C’est en tout cas une des promesses faites par Ubisoft au cours de la présentation. Environnements plus détaillés, nouveau système de météo dynamique, éclairage amélioré, exploration sous-marine étendue, scènes de motion capture refaites au sein du studio de Toronto (Canada), animations faciales retravaillées… les Caraïbes du XVIème siècle seront à priori plus beaux, vivants et immersifs. Une différence visuelle qui semble cependant moins sauter aux yeux que sur d’autres remakes pour le moment, probablement parce que le jeu d’origine n’a pas extrêmement mal vieilli dans ce domaine.

De plus, Paul Fu a profité de l’événement pour parler brièvement de la bande-son. Outre des chants marins inédits, celle-ci s’étoffera par le biais d’un morceau réimaginé spécialement pour le projet par Woodkid. Une nouvelle qui devrait ravir les joueurs et joueuses qui avaient apprécié le travail réalisé par l’artiste français sur la bande originale de Death Stranding 2: On the Beach. Rappelons aussi qu’il est connu pour avoir composé certaines musiques de la série d’animation Arcane et que deux de ses titres ont déjà été réutilisés pour faire la promotion de jeux Assassin’s Creed : « Iron », dans la bande-annonce d’Assassin’s Creed Revelations diffusée à l’E3 2011, et « The Golden Age », dans un trailer centré sur le personnage d’Elise de la Serre d’Assassin’s Creed Unity.

Quand sortira Assassin’s Creed Black Flag Resynced ?

Rendez-vous le 9 juillet prochain pour découvrir Assassin’s Creed Black Flag Resynced sur PC, via Steam, l’Epic Games Store, l’Ubisoft Store et Nvidia GeForce Now, PlayStation 5 et Xbox Series. S’il vous intéresse, le jeu d’action-aventure est disponible dès maintenant en précommande dans trois éditions différentes.

Outre la Standard, la Deluxe contiendra le titre, ainsi que les Packs « Maitre Assassin » nous donnant accès à du contenu cosmétique bonus afin de personnaliser la tenue, l’équipement et le navire d’Edward in-game. Quant à la Collector, vous retrouverez dedans une statue du protagoniste mesurant 31 cm, son journal de bord, une carte du monde ouvert en tissu, la partition d’un des chants marins de l’OST, une broche en métal, et un steelbook exclusif, en plus de l’intégralité de la version Deluxe.

Quelles sont les configurations PC d’Assassin’s Creed Black Flag Resynced ?

Et pour les personnes curieuses de savoir comment tourne le jeu sur PC, la société tricolore a révélé toutes les configurations requises pour en profiter sur cette plateforme à sa sortie :

Configuration minimale (1080p/30 fps)

Processeur : Intel Core i7-8700K (3,7 GHz) ou AMD Ryzen 5 3600 (3,6 GHz)

: Intel Core i7-8700K (3,7 GHz) ou AMD Ryzen 5 3600 (3,6 GHz) Carte graphique : Nvidia Ge Force GTX 1660 (6 Go) ou AMD Radeon RX 5500 XT (8 Go) ou Intel Arc A580 (8 Go)

: Nvidia Ge Force GTX 1660 (6 Go) ou AMD Radeon RX 5500 XT (8 Go) ou Intel Arc A580 (8 Go) Mémoire vive : 16 Go de RAM

: 16 Go de RAM Espace de stockage : 65 Go minimum (SSD)

: 65 Go minimum (SSD) Système d’exploitation : Windows 10 (64 bits) ou Windows 11

: Windows 10 (64 bits) ou Windows 11 Préréglage visuel « Faible » – Ray tracing standard – Préréglage du convertisseur « Equilibré »

Configuration recommandée (1080p/60 fps)

Processeur : Intel Core i5-10600K (4,1 GHz) ou AMD Ryzen 5 3600 (3,6 GHz)

: Intel Core i5-10600K (4,1 GHz) ou AMD Ryzen 5 3600 (3,6 GHz) Carte graphique : Nvidia GeForce RTX 3060 (12 Go) ou AMD Radeon RX 6600 XT (8 Go) ou Intel Arc B580 (12 Go)

: Nvidia GeForce RTX 3060 (12 Go) ou AMD Radeon RX 6600 XT (8 Go) ou Intel Arc B580 (12 Go) Mémoire vive : 16 Go de RAM

: 16 Go de RAM Espace de stockage : 65 Go minimum (SSD)

: 65 Go minimum (SSD) Système d’exploitation : Windows 10 (64 bits) ou Windows 11

: Windows 10 (64 bits) ou Windows 11 Préréglage visuel « Moyen » – Ray tracing standard – Préréglage du convertisseur « Equilibré »

Configuration « Enthousiaste » (1440p/60 fps)

Processeur : Intel Core i5-11600K (3,9 GHz) ou AMD Ryzen 5 5600X (3,7 GHz)

: Intel Core i5-11600K (3,9 GHz) ou AMD Ryzen 5 5600X (3,7 GHz) Carte graphique : Nvidia GeForce RTX 3080 (10 Go) ou AMD Radeon RX 6800 XT (16 Go)

: Nvidia GeForce RTX 3080 (10 Go) ou AMD Radeon RX 6800 XT (16 Go) Mémoire vive : 16 Go de RAM

: 16 Go de RAM Espace de stockage : 65 Go minimum (SSD)

: 65 Go minimum (SSD) Système d’exploitation : Windows 10 (64 bits) ou Windows 11

: Windows 10 (64 bits) ou Windows 11 Préréglage visuel « Elevé » – Ray tracing étendu – Préréglage du convertisseur « Qualité »

Configuration « Extrême » (4K/60 fps)