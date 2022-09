Accueil » Actualités » Avatar Frontiers of Pandora : James Cameron évoque le jeu d’Ubisoft et son implication dans le projet

Le grand absent du dernier Ubisoft Forward, c’était bien Avatar Frontiers of Pandora. On savait que le jeu avait été repoussé et qu’il pourrait ne pas sortir avant 2024, mais on s’attendait à ce que l’éditeur nous rassure sur son avancée, ne serait-ce que pour profiter de l’engouement autour de la sortie prochain du deuxième film Avatar. Mais pas de signe de vie. Cependant, James Cameron, l’illustre réalisateur des films de la saga, semble être très enthousiaste à l’idée de découvrir le jeu.

Pas d’ingérence, mais un oeil sur le respect de l’univers

C’est dans les colonnes d’IGN que l’on peut découvrir cela. Lorsqu’on lui demande son opinion à propos d’Avatar Frontiers of Pandora, Cameron répond :

« Nous sommes très enthousiasmés par ce qu’Ubisoft fait avec la création de leurs jeux. Je ne leur dis pas quoi faire – ils connaissent leur monde, leur entreprise, leur marché. Nous gardons juste un œil attentif sur le fait qu’ils ne font rien qui ne soit pas canonique en termes de culture Na’vi, ainsi que ce que fait la RDA sur Pandora et toutes ces choses. »

Cameron ne semble donc pas s’immiscer vraiment dans la création du projet, mais il souhaite vraiment que le jeu s’insère dans l’univers partagé de la licence, qui va s’agrandir avec plus de films et même la zone Pandora au sein du parc d’attractions de Disney en Floride. On s’attend donc à ce que le jeu soit au moins très fidèle à l’univers, et ça sera déjà ça de gagné pour les fans.