Avatar: Frontiers of Pandora pourrait ne pas sortir avant 2024, les détails sur le report

On trouvait la fin d’année un peu chargée, et on voyait mal comment Avatar: Frontiers of Pandora pouvait maintenir sa promesse de sortir fin 2022 alors qu’Ubisoft avait déjà positionné Skull and Bones dans ce même créneau. Il faut croire que l’éditeur semble lui aussi l’avoir compris, puisque à l’occasion de son bilan financier du premier trimestre de l’année fiscale 2022/2023, Ubisoft a indiqué sans détour que Avatar: Frontiers of Pandora ne sortira finalement pas en 2022.

Avatar: Frontiers of Pandora pourrait sortir au plus tard en avril 2024

Ce n’est pas une très grosse surprise d’apprendre cela, étant donné que l’on avait rien vu du jeu depuis son annonce. Mais c’est désormais officiel, avec Ubisoft qui annonce noir sur blanc dans son bilan que Avatar: Frontiers of Pandora ne sortirait pas durant cette année fiscale, mais pour l’année 2023/2024.

Ce qui veut dire que le jeu pourrait arriver au plus tôt en avril 2023, mais aussi au plus tard en mars 2024. C’est donc un sacré retard dans tous les cas, et tout dépend si vous êtes plutôt verre à moitié vide ou à moitié plein.

Et si Ubisoft prend une décision comme celle là, c’est que ce report est définitivement inévitable. Car le scénario idéal pour l’entreprise était évidemment de sortir Avatar: Frontiers of Pandora au même moment que Avatar 2: La Voie de l’Eau au cinéma, étant donné que les deux oeuvres auraient pu se faire écho mutuellement.

Ubisoft déclare seulement :

« Nous nous engageons à offrir une expérience immersive de pointe qui tire pleinement parti de la technologie de la nouvelle génération, car cette incroyable marque du divertissement représente une opportunité pluriannuelle majeure pour Ubisoft. »

Des problème sur la direction du jeu ?

A producer from another major upcoming game was recently pulled away to pitch in on Avatar (which is headed by Massive). Chatter I've heard internally is that some of its more interesting edges were shaved off as it got farther along in production. — AmericanTruckSongs8 (@ethangach) July 21, 2022

Avec un tel retard, qui est forcément une mauvaise nouvelle sur le plan marketing pour Ubisoft, on peut se demander ce qu’il se trame en interne. Le jeu n’a pas montré une seule image de gameplay et on ne sait toujours pas bien ce qu’il nous offrira, en dehors du fait que l’on sache qu’il s’agit d’un FPS.

Ethan Gach de Kotaku a déclaré qu’un producteur avait justement été retiré d’un autre projet de chez Ubisoft pour venir travailler sur le jeu Avatar, sans doute en urgence. Il signale que « certains des contours les plus intéressants du jeu ont été enlevés au fur et à mesure de la production », ce qui n’est évidemment pas bon signe.

Mais on en sait pas plus pour le moment, et tout porte à croire qu’Ubisoft ne reparlera pas du jeu avant un moment, même si on espère le voir lors de l’Ubisoft Forward en septembre.