Aux États-Unis, le prix des PS5 Pro reconditionnées grimpe de 500 dollars chez GameStop

GameScalp

Trouver une PS5 Pro neuve est aujourd’hui presque mission impossible aux États-Unis, alors même que celle-ci a vu son prix augmenter (comme quoi). La solution de secours pourrait donc être le marché du reconditionné et de l’occasion, ce que propose GameStop sur son site avec des consoles déjà utilisées qui sont revendues. En général, cela permet aussi de s’équiper pour moins cher, étant donné que les appareils reconditionnés sont logiquement moins coûteux que les appareils neufs. Pas chez GameSpot.

Pour une raison qui n’a pas encore été expliquée, les PS5 Pro reconditionnées apparaissent à 1 400 dollars au sein de l’enseigne américaine, au lieu des 900 dollars pour une console neuve. Il ne s’agit pas d’une erreur, étant donné qu’un message envoyé en interne – relayé sur Reddit – indique que tout ceci « est intentionnel ». Sans dire pourquoi.

La seule idée qui vient en tête est que GameStop profiterait du manque de stock de PS5 Pro neuves pour écouler ses PS5 Pro d’occasion à prix d’or pour la sortie de GTA 6, au moment de la plus forte demande, ce qui n’est finalement pas très loin d’une stratégie de scalpeurs. Selon Kotaku, d’autres boutiques effectueraient de même, comme Amazon, Best Buy ou encore Walmart. Plus que jamais, jouer est devenu un luxe.