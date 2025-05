Assassin’s Creed Shadows : Collab’ Dead by Daylight et Balatro, améliorations de parkour et du Mode Photo, le patch 1.0.5 arrive ce 27 mai

Un événement… Dead by Daylight ?

Le site officiel d’Ubisoft nous dévoile son patch notes pour la version 1.0.5 de Assassin’s Creed Shadows. Et outre le type de contenu auquel on peut s’attendre régulièrement, l’annonce d’une collaboration avec Dead by Daylight et Balatro sont assez surprenantes.

Alors ne vous attendez pas à des choses trop grandiloquentes. Pour « DbD », il s’agit d’un événement spécial mettant en scène Naoe dans une histoire inquiétante de disparition, frappant les habitants d’Harima. Des mécaniques dédiées à cette quête seront proposées afin d’affronter une « redoutable menace surnaturelle ».

Cette quête gratuite sera disponible dès lors que vous aurez débloqué Yasuke et pourra être lancée depuis le Repaire. Compléter l’événement vous donnera accès à une babiole et une bannière dédiées. D’autres éléments liés à la collaboration, pour Naoe et Yasuke, vous attendent dans la boutique du jeu, telles que des armes, vêtements, babioles et la monture Maurice.

Pour ce qui est de Balatro, c’est encore plus « discret » puisqu’il s’agit d’une babiole pour Naoe et d’une amulette pour Yasuke appelés « Main gagnante ». Cet objet confère une chance d’infliger une altération d’état aléatoire à la fin d’un combo.

Une quête qui a du chien et diverses améliorations

Si vous faites partie de celles et ceux ayant précommandé le jeu, vous avez hérité de la quête bonus « Laissé pour compte », vous donnant accès à l’animal Tsuki-maru, pour votre Repaire. Pour tous les autres, cette quête va désormais devenir gratuite et accessible. Il faudra simplement avoir terminé la quête principale « L’étincelle ».

Côté gameplay, le parkour a subi quelques modifications, avec l’apparition du saut vertical. Plutôt que de systématiquement courir sur les murs, vous pourrez sauter sous n’importe quel rebord à votre portée pour vous hisser. Aussi, les éjections latérales et arrières voient leur distance et hauteur améliorées pour assouplir les atterrissages.

Enfin, le Mode Photo intègre des options supplémentaires, comme changer l’heure de la journée, lancer de la musique durant l’édition, activer ou désactiver le couvre-chef ou encore l’ajout de poses et expressions faciales. Évidemment, moult correctifs ponctuent le tout et il est possible de consulter l’entièreté du patch notes sur le site d’Ubisoft.

Le patch 1.0.5 d’Assassin’s Creed Shadows arrive à 16h demain, soit le 27 mai, sur PS5, Xbox Series et PC.