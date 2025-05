Assassin’s Creed Shadows : Le patch 1.0.4 arrive demain avec une nouvelle histoire, la biographie des personnages et divers correctifs

Voilà plus d’un mois qu’Assassin’s Creed Shadows est sorti, et nous avons déjà eu droit à la feuille de route post-lancement, garantissant un suivi entre correctifs et contenu supplémentaire, a minima pour le reste de cette année. Le mois de mai ouvre le bal en accueillant deux mises à jour notables, et la première arrive dès demain. Sous le patch 1.0.4, l’action-RPG d’Ubisoft se concentre sur une histoire bonus et un codex amélioré tout en délivrant des correctifs liés à la qualité de vie.