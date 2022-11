Assassin’s Creed Codename Hexe

Assassin’s Creed Codename Hexe est la deuxième production de la série Assassin's Creed conçue dans le cadre du projet Assassin's Creed Infinity. Développé par Ubisoft Montréal et édité par Ubisoft, ce titre encore très mystérieux devrait être l'épisode le plus sombre de la saga puisque, selon les premières rumeurs, il plongerait les joueurs et les joueuses dans l'Europe du 16ème siècle, au cœur de la période historique de la chasse aux sorcières.