Assassin’s Creed Mirage : Une sortie en octobre au lieu du mois d’août ?

Vous connaissez la chanson, on prendra des pincettes sur tout ce qui suit. Il y a quelques semaines, des fuites supposées évoquaient un report de la date de sortie en interne d’Assassin’s Creed Mirage. Tout pointait vers une sortie en août pour le jeu, mais d’autres bruits de couloirs indiquaient plutôt le dernier trimestre de l’année. Ce à quoi, à l’époque, Tom Henderson avait contredit, puisque ses sources mentionnaient que le mois d’août était encore la période visée.

Cela a visiblement changé, puisque l’insider indique maintenant qu’Assassin’s Creed Mirage aurait été reporté en interne, et pourrait maintenant sortir durant le mois d’octobre.

It seems like AC Mirage has been internally delayed from August to October. Nexus, AC's VR offering has also been delayed a couple of months.

— Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) May 9, 2023