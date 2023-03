Accueil > Actualités > [MAJ] Vers un report d’Assassin’s Creed Mirage et de The Crew Motorfest ?

Ubisoft est actuellement au cœur d’une période compliquée avec des projets qui se voient être soit repoussés, soient annulés. L’éditeur français a donc bien besoin de valeurs sûres pour l’aider à remonter la pente et Assassin’s Creed Mirage devrait être le meilleur candidat pour effectuer cela, en compagnie de The Crew Motorfest. Mais selon un dataminer qui semble être bien informé, ces deux jeux pourraient eux aussi être reportés en interne.

MAJ : Tom Henderson, autre insider bien informé, contredit les propos de ScriptLeaksR6 et indique de son côté que Mirage sortirait toujours fin août, et que The Crew Motorfest arriverait en septembre.

Une année creuse pour Ubisoft ?

Mirage + Orlando -> Likely Delayed Mirage still runs on "old" Assassin’s Creed engine. — Script (@ScriptLeaksR6) March 27, 2023

Tout est à mettre au conditionnel, mais si les déclarations de ce dataminer nous intéressent, c’est parce qu’il semble être bien informé concernant les projets d’Ubisoft. Ce matin-même, il a par exemple posté des images d’Avatar: Frontiers of Pandora, mais il est pour l’instant impossible de vérifier leur authenticité.

Toujours est-il que plusieurs tweets plus tard, il indique qu’Assassin’s Creed Mirage et The Crew Motorfest pourraient être les prochains jeux Ubisoft à subir un report. On parlerait évidemment d’un report en interne, étant donné qu’en dehors d’un vague 2023, l’éditeur n’a jamais donné de date précise pour les deux jeux. En réponse à un commentaire, ScriptLeaksR6 précise que Mirage pourrait maintenant arriver entre le dernier trimestre de l’année 2023 et le deuxième de l’année 2024, alors que selon les dernières rumeurs, une sortie en août était envisagée.

On prendra évidemment ces informations avec la plus grande des prudences, en attendant d’autres confirmations ou une prise de parole d’Ubisoft, qui devrait arriver d’ici quelques semaines avec un probable Ubisoft Forward.

Assassin’s Creed Mirage sera disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series, tout comme The Crew Motorfest.