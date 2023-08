Assassin’s Creed Mirage ne sera pas en retard, sa date de sortie est avancée d’une semaine

Ubisoft a aujourd’hui deux bonnes nouvelles à partager, et la première, c’est le fait qu’Assassin’s Creed Mirage vient tout juste de passer gold.

Cela veut donc dire que son développement est terminé, du moins pour sa version 1.0, et qu’il est prêt à être imprimé en usine. Avec cette annonce, on aurait donc pu penser que l’éditeur nous donnerait rendez-vous pour le 12 octobre, date initiale pour cet épisode. Mais il a préféré modifier la date de sortie de son jeu.

Pas de panique, pas de retard à prévoir pour les aventures de Basim, bien au contraire. Ubisoft précise qu’Assassin’s Creed Mirage aura une semaine d’avance et sortira finalement le 5 octobre prochain. Une date qui devrait permettre de le laisser respirer un peu plus au sein de ce calendrier chargé, pour éviter de se retrouver accolé, par exemple, à un Marvel’s Spider-Man 2 qui vise à peu près le même public.

Vous pourrez donc jouer à cet épisode avec un peu d’avance, en espérant que cette semaine en moins ne vienne pas impacter la qualité de la version 1.0 du jeu.

Assassin's Creed Mirage has gone gold and is coming out a week early! 📀

On behalf of the entire team, we can't wait for you to explore 9th Century Baghdad with Basim.

Your journey now starts on October 5. Save the new date! #AssassinsCreed pic.twitter.com/eWAZttvjIX

— Assassin's Creed (@assassinscreed) August 14, 2023