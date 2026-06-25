Arc Systems Works va publier Qliphah in Providence’s Shadow, un RPG tactique dans une ville de Tokyo détruite

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Cette nuit se tenait le showcase maison d’Arc System Works, et, comme prévu, celui-ci s’est plutôt concentré sur la branche éditoriale du studio que sur ses propres jeux. L’annonce la plus intéressante à retenir ici était celle de Qliphah in Providence’s Shadow, qui est aussi difficile à prononcer qu’à décrire, même si son studio UnitePlus le décrit comme un « RPG tactique à chronologie inversée ».

Qliphah in Providence's Shadow

L’incident de Shibuya

Qliphah in Providence’s Shadow vous entraîne dans le Tokyo de 2030, qui subit une grande catastrophe à l’origine inconnue qui fait apparaitre des monstres un peu partout dans la ville. On incarnera ici deux protagonistes, le premier étant un jeune homme attaqué par l’une de ces « Aberrations » et qui se retrouve en quelque sorte infecté ; et une policière membre d’une unité spéciale formée pour affronter ce type d’anomalie. En plus de devoir faire face à ces monstres, vous devrez résoudre une enquête autour du trafic d’une étrange drogue qui affecte les plus jeunes avec des mutations.

Le jeu repose sur un système de combat basé sur la chronologie des actions, ce qui, même avec la description Steam, n’est pas aisé à comprendre sans avoir le titre en mains :

« L’écran de combat affiche une jauge semblable à une chronologie indiquant le moment de l’attaque et les types de compétences de l’ennemi. Les joueurs peuvent utiliser cette chronologie comme guide pour enregistrer leurs propres compétences, interrompre les attaques ennemies et les submerger. L’écran peut être ralenti ou mis en pause à tout moment, affichant une variété d’informations tactiques telles que les prévisions d’attaques ennemies et l’état de recharge des compétences, permettant une planification stratégique approfondie. Grâce à ces systèmes uniques, vous pouvez exécuter des manœuvres tactiques comme contrer les attaques ennemies ou activer des bonus pendant les ouvertures de leur assaut pour renforcer votre équipe. »

Qliphah in Providence’s Shadow sortira le 24 septembre (encore un…) sur PC (Steam et Epic Games Store), PS5 et Nintendo Switch. Selon la page Steam, le jeu bénéficiera d’une traduction française et sera vendu au petit prix de 24,99 €.

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