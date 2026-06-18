Arc System Works organisera son propre showcase à la fin du mois pour parler de ses jeux

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Il faut croire que la saison des showcases n’est pas tout à fait terminée. On pensait cette période être déjà derrière nous, mais Arc System Works a trop de choses dans les tuyaux pour se passer d’une nouvelle édition de sa propre conférence cette année.

Marvel Tokon

N’attendez sans doute pas d’annonces fracassantes

Le studio japonais a toujours énormément de jeux sur les bras, étant donné qu’il ne se contente pas d’en développer . Il est aussi devenu un éditeur à part entière pour certains plus petits projets, qui ne touchent pas forcément à la scène du versus fighting. C’est pourquoi il a prévu de présenter tout ce qu’il a en stock lors de son Arc System Works Showcase 2026, qui aura lieu le 24 juin prochain à 23 heures (heure de Paris).

Que peut-on attendre d’une telle présentation ? Difficile à dire pour le moment, étant donné qu’Arc System Works n’a pas été très loquace à ce sujet. La logique voudrait que le studio nous parle à nouveau de Marvel Tokon, qui sortira début août, surtout dans la mesure où il lui reste une dernière équipe de personnages à présenter. Mais on peut également penser qu’il se réserve cette annonce pour l’EVO, qui aura lieu quelques jours plus tard (du 26 au 28 juin).

Il faudrait donc plutôt revoir les attentes à la baisse ici, et penser que le studio se concentrera sur les jeux qu’il édite, ainsi que ses projets de moindre envergure. Par exemple, l’année dernière, le show avait surtout mis en avant des jeux de l’échelle de Damon and Baby, plutôt que des titres qui versent dans le versus fighting. Ce sera probablement similaire cette année, mais ce sera tout de même à surveiller.

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