Amazon Prime Gaming : Voici tous les jeux offerts avec l’abonnement en janvier

Les jeux à récupérer sur Amazon Prime en janvier

Pas de gros AAA ce mois-ci pour les abonnés Amazon Prime Gaming, mais quelques jeux qui pourront malgré tout en intéresser plus d’un. Voici la liste des jeux compris dans l’abonnement Amazon Prime Gaming de ce mois de janvier 2024 :

Endling – Extinction is Forever – 4 janvier

– 4 janvier Apico – 11 janvier

– 11 janvier Atari Mania – 18 janvier

– 18 janvier Yars: Recharged – 25 janvier

C’est donc un jeu à récupérer par semaine dont Endling – Extinction is Forever, qui a été plutôt apprécié et qui propose une aventure touchante où une maman renarde doit s’occuper de ses petits dans un monde ravagé par les humains. De plus, le service Amazon Lune s’enrichit pour les membres Prime avec Control Ultimate Edition, Kitaria Fables, Wonderboy: The Dragon Trap et Young Souls qui rejoignent le catalogue en cloud gaming.