Advance Wars 1+2 Re-Boot Camp repousse une nouvelle fois sa sortie mais cette fois-ci, ce n’est pas lié à un retard de développement mais plutôt à l’actualité.

Advance Wars passe son tour

En effet, Nintendo a jugé, à juste titre, qu’il n’était pas de bon ton de sortir le jeu pendant la Guerre en Ukraine. On peut tout à fait comprendre qu’il aurait été de mauvais goût de communiquer sur un titre qui rend la guerre, à l’époque moderne, amusante et colorée au milieu des terribles images que l’on peut voir passer à la télévision ou sur Internet.

En raison de l'actualité internationale, nous avons décidé de repousser la sortie d'Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp, initialement prévue le 08/04 sur Nintendo Switch. La nouvelle date de sortie du jeu sera annoncée ultérieurement. — Nintendo France (@NintendoFrance) March 9, 2022

Advance Wars 1+2 Re-Boot Camp devait arriver le 8 avril et se retrouve donc désormais sans nouvelle date de sortie pour l’instant. On peut comprendre la déception de certains mais on vous demande de rester respectueux dans les commentaires ou dans les réponses sur les réseaux sociaux, vu qu’il y a nettement plus grave en ce moment.

Advance Wars 1+2 Re-Boot Camp sortira un jour en exclusivité sur Nintendo Switch. N’oubliez pas qu’il est possible de faire un petit geste pour l’Ukraine avec le bundle de jeux disponible sur Itch.io.