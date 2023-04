Advance Wars 1+2 Re-Boot Camp : Que vaut la compilation ? Test en vidéo

En complément de notre test complet écrit, nous vous proposons un avis en vidéo. Dans celle-ci, on revient sur les forces et faiblesses du titre, ces ajouts et nouveautés et on fait le point sur tout ce qu’il faut savoir. On vous parle de son contenu, et de s’il faut sauter dessus impérativement. Si vous souhaitez acheter votre jeu, n’hésitez d’ailleurs pas à passer par notre comparateur de prix, cela nous permet de récupérer un très faible pourcentage pour financer nos serveurs. Advance Wars 1+2 Re-Boot Camp est disponible sur Nintendo Switch ce 21 avril 2023.

Partager cet article sur