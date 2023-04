Débloquer le Néotank dans la campagne Black Hole Rising – Advance Wars 1+2 Re-Boot Camp

Grosse nouveauté de Advance Wars 2 : Black Hole Rising sur Game Boy Advance, le Néotank fait logiquement son retour dans Advance Wars 1+2 Re-Boot Camp. Attention toutefois, puisque ce cru 2023 est le remake de deux jeux distincts, il se contente de reprendre les deux campagnes solo telles quelles. Ainsi, le Néotank ne sera disponible que dans la seconde.

Néanmoins, il ne vous est pas offert gracieusement, et il va falloir batailler pour l’obtenir chez chacune des quatre factions que vous aurez le loisir de contrôler. Rien de bien méchant, mais si l’on ne connaît pas les conditions d’obtention, c’est tout de suite un peu plus compliqué. Voilà pourquoi nous allons vous détailler tout ceci, faction par faction. Suivez le guide !

Il est à noter que ce guide ne concerne que la campagne Black Hole Rising, et que le Néotank peut être utilisé sans cela, en dehors de ce mode de jeu. Il ne peut toutefois pas être obtenu dans la première des deux campagnes.

Orange Star

Chez Orange Star, la faction de Andy, Max et Samy, obtenir le Néotank ne va pas se révéler bien compliqué. Pour se faire, il vous faut lancer la mission numéro 4, nommée « Helmut attaque ! ». Là, vous n’aurez qu’à capturer la ville neutre, tout à droite de la carte, au dessus de votre QG.

Et cela tombe bien, puisque pour cette mission de début de campagne, on vous mâche un peu le travail : un Fantassin se situe juste en dessous, et peut aller commencer la capture de la ville dès le premier tour.

Une fois la capture terminée, vous obtiendrez l’accès à la mission numéro 7, nommée « Epreuve du temps ». Il va vous falloir en sortir victorieux pour que l’on vous remette le droit de produire des Néotanks avec l’armée de Orange Star.

Blue Moon

Chez Blue Moon, ça commence à se corser un brin. C’est à la mission numéro 9 que cela se passe, autrement appelée « Bac à sable ». Vous incarnez Olaf et devez démettre Kat, qui a mis sens dessus dessous une ville chère au cœur du maître des neiges.

Votre objectif, c’est la ville neutre en bas à gauche de cette petite carte. Cela prendre plus de temps que chez Orange Star, et on vous conseille de ne pas vous y précipiter bêtement, sans quoi la compétence spéciale et le Pouvoir du général de Black Hole pourrait vous être fatal.

Une fois la ville capturée, vous obtenez l’accès à la mission numéro 12, sobrement nommée « Néotanks ?! ». Une fois celle-ci bouclée, vous pourrez produire des Néotanks avec l’armée de Blue Moon.

Yellow Comet

Chez Yellow Comet, la contrée de Kanbei, Sonja et Sensei, c’est tout de suite plus compliqué. Rendez-vous à la mission numéro 18, nommée « La fête est finie ». Là, encore, il va être question de capturer une ville neutre, située cette fois-ci tout en haut de la map (plus d’informations sur les screenshots plus bas).

Cette mission n’est cependant pas de tout repos, et on vous conseille de venir à bout du canon visant dans cette direction, ainsi que des unités en poste non loin, avant de vous risquer à la capture de cette ville rudement bien gardée.

Une fois la ville capturée, vous obtiendrez un accès à la mission numéro 20, nommée « Labo secret ». Et comme précédemment, il va vous falloir venir à bout de l’armée de Black Hole en poste pour avoir la chance de pouvoir produire des Néotanks avec Yellow Comet.

Green Earth

Pour Green Earth, contrée du grand général Eagle ainsi que de Drake et Jess, la petite nouvelle, la bataille s’annonce périlleuse. Rendez-vous à la mission numéro 27, nommée « En rade ». Vous y affronterez Kat, aux commandes de Jess, et devrez réduire à néant la flotte de cuirassés se trouvant au centre de la map.

Une opération qui n’est pas évidente au premier coup d’œil, et qui nécessitera effectivement un certain timing pour être menée à bien. Le plus difficile étant bien sûr de parvenir à capturer la ville qui nous intéresse tout en remportant la victoire. Ladite ville se trouve sur l’île à l’ouest. Il s’agit de celle au sud, comme indiqué sur les screens ci-dessous.

Une fois que vous serez parvenu à capturer cette ville, et à remporter la victoire face à une Kat au sommet de sa forme, vous obtiendrez l’accès à la mission numéro 28, « Danger X9 ». Il s’agira d’éliminer toutes les troupes adverses ou de capturer leur QG en 9 jours ou moins. Pas évident, certes, mais y parvenir c’est débloquer l’accès aux Néotanks pour l’armée de Green Earth.