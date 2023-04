Aperçu Advance Wars 1+2 Re-Boot Camp – Un retour aux sources salvateur ?

L’année 2023 est placée sous le signe de la nostalgie pour les fans de Nintendo. Après le discutable remaster de Tales of Symphonia, l’excellent remake de Resident Evil 4, et en attendant Baten Kaitos I & II Remaster ainsi que Etrian Odyssey Origins Collection, les fans de la marque au plombier moustachu vont pouvoir découvrir Advance Wars 1+2 Re-Boot Camp.

Annoncé comme un véritable remake des deux opus de la Game Boy Advance, respectivement parus en janvier 2002 et en octobre 2003 en Europe, le titre débarquera à la fin du mois en exclusivité sur Nintendo Switch. En attendant, nous avons déjà pu poser les mains sur la version finale, histoire de vous livrer nos premières impressions.

Un petit point s’impose cependant : dans le cadre de cette preview, nous n’avons été autorisés qu’à avancer jusqu’à un certain point de la première campagne (le jeu faisant la distinction entre les deux histoires), et à nous essayer au multi local. Ainsi, plus que jamais, cet aperçu fera office de « premières impressions », plus qu’autre chose.

Conditions de la review : Nous avons avancé jusqu’à la mission 16 de la première campagne, sur une Switch V2, et avons principalement joué en mode portable. Cet article est garanti sans spoiler.

Colored Conflict

Définir la frustration qui a touché pendant des années les amoureux de Advance Wars, voyant Intelligent Systems développer du Fire Emblem par paquets de dix, et inventant même une nouvelle licence avec Codename: S.T.E.A.M., demeure compliqué. Nous vous en parlions dans une chronique du dimanche, il y a plus d’un an, alors que Advance Wars 1+2 Re-Boot Camp semblait sur le point de sortir, personne n’a vraiment compris ce qu’il s’est passé. Qu’à cela ne tienne, Nintendo a enfin mis les mains dans le cambouis pour sortir la franchise de l’ombre.

Une ombre qui s’est déversée sur Advance Wars à l’instant même où Dark Conflict sortait sur Nintendo DS. L’épisode de trop, du moins pour une grande partie des fans, et même pour la critique de l’époque, qui juge cet opus beaucoup moins réussi que ses pairs. Et il est vrai qu’en dépit de bonnes idées, comme le fait que le général puisse se battre avec ses troupes, sur le terrain, basculer vers un univers post apocalyptique semble, encore aujourd’hui, avoir été plutôt mal senti. Ainsi, Re-Boot Camp reprend de zéro, là où la série a débuté, du moins hors du Japon.

On retrouve donc la recette qui apportait toute sa saveur à la série originelle, à savoir de la stratégie au tour par tour, nous permettant de déplacer nos unités sur des maps quadrillées, et d’en acheter de nouvelles via des bâtiments prévus à cet effet. Entre guerres de position et charges frontales, il y en a pour tous les goûts sur une bonne quantité de maps bien conçues, allant crescendo vers le challenge. Les mécaniques sont simples, faciles à comprendre, et efficaces sur la durée. Bref, la tambouille que propose ce Re-Boot fonctionne encore plutôt bien sur le papier, ce qui est favorisé par une prise en main relativement intuitive, et un rythme certes un peu mou, qu’il est néanmoins possible de paramétrer dans les options (ou d’accélérer en appuyant sur une gâchette).

Advance Wars 1+2 Re-Boot Camp est un déluge de couleurs parfaitement assumé, et il embarque des musiques que les fans connaissent bien, réorchestrées d’une manière convenable. Toutes les têtes marquantes semblent être de retour, elles aussi, avec évidemment ces bons vieux Andy, Max et Nell, partiellement doublés en français, qui accompagneront le début de la campagne du premier opus. Parce que ce remake (ou reboot ?) fait le choix de séparer les deux histoires, la seconde étant accessible dès le début, mais le jeu nous rappelant qu’il vaut mieux éviter d’y toucher avant d’avoir bouclé la première.

Et cela promet une durée de vie plutôt solide, de surcroît, puisque, en combinant le solo des deux opus GBA, on atteignait sans trop de problème la quarantaine d’heures de jeu. Or, au stade où nous en sommes, rien ne semble avoir changé depuis ces versions portables du début du millénaire. La campagne du premier Advance Wars semble se dérouler exactement de la même manière qu’à l’époque, ce qui vaut autant pour son scénario que pour ses affrontements. On retrouve en effet les mêmes maps, à l’identique, simplement fondues sous un nouveau moteur.

Dual Strike

Le jeu fait malgré tout quelques choix importants, qui ne seront pas pour déplaire, ni aux fans ni aux néophytes. À commencer par la suppression de la quasi-totalité des missions de tutoriel qu’embarquait le premier jeu. Véritables épines dans le pied qui, certes, nous apprenaient pas à pas les différentes mécaniques, mais se révélaient immensément trop longues et fastidieuses. Seulement trois ont été conservées, tandis que la campagne a droit à trois nouveaux segments pour débuter, à la fois courts et simplistes, histoire de voir si vous avez bien compris ce que vous venez d’apprendre.

En plus de cela, il vous sera désormais possible de choisir votre mode de difficulté en débutant la campagne, entre Facile et Classique (reprenant le challenge d’époque). On aurait aimé que le mode Expert soit disponible lui aussi, mais on espère surtout qu’il sera déblocable, comme à l’époque, une fois l’histoire bouclée une première fois. Réponse dans notre test, qui arrivera à la fin du mois. Enfin, les fanatiques du Rang S seront heureux d’apprendre qu’il ne leur faudra plus recommencer la mission en cours lorsqu’ils rateront leur coup, puisqu’il est désormais possible de toutes les rejouer depuis la map sur laquelle évolue la campagne.

Des choix judicieux, que viennent malheureusement contrebalancer une direction artistique qui manque cruellement de charme (le choix d’un style HD-2D à la Triangle Strategy aurait été nettement plus judicieux à notre sens), ainsi qu’une déplorable absence de nouveauté. Au stade où nous en sommes, l’histoire n’a rien proposé de neuf, et les différentes missions que nous avons abattues (en mode Classique, précisons le), se déroulent exactement de la même manière que sur la cartouche de 2002. Quoique, l’intelligence artificielle semble moins agressive qu’à l’époque, nous laissant plus facilement capturer le QG ennemi, ou contourner la ligne de front. Mais peut-être n’est-ce qu’une impression, qui disparaîtra d’ici la fin du jeu.

Quant au contenu de Advance Wars 1+2 Re-Boot Camp, difficile de le juger pour le moment. On retrouve des modes multi proposant notamment de jouer jusqu’à quatre sur la même console, un indispensable qui fonctionne toujours aussi bien. En somme, s’il y a fort à parier que cette compilation n’atteindra pas la qualité d’un Wargroove, qui représente en quelque sorte la quintessence de la formule, elle a toutes les chances de plaire aux amoureux de stratégie, et de toucher la corde sensible des nostalgiques de la GBA, qui devraient en avoir pour leur argent.