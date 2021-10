Advance Wars 1+2 Re-Boot Camp est repoussé à 2022

Etant donné son absence lors du dernier Nintendo Direct en date, on se doutait bien que quelque chose se tramait du côté de Advance Wars 1+2 Re-Boot Camp. Alors que le titre est censé sortir début décembre, Nintendo est bien silencieux à propos du jeu, et pour une bonne raison, puisque l’on apprend aujourd’hui que ce dernier est repoussé à 2022.

Hello, troops! #AdvanceWars 1+2: Re-Boot Camp, which was set to launch on 12/3, will now release for #NintendoSwitch in spring 2022. The game just needs a little more time for fine tuning. You'll be battling with Andy & friends soon! Thanks for your patience. pic.twitter.com/dSi8VSsxTH

— Nintendo of America (@NintendoAmerica) October 22, 2021