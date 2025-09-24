2K Games repousse Borderlands 4 sur Nintendo Switch 2 de manière « indéfinie »

Histoire d’enterrer la « Arche » de guerre ?

C’est sur le réseau social X que Gearbox a fait cette annonce tard dans la soirée du 23 septembre, en prenant la parole via un simple message. L’occasion d’annoncer ce report « indéfini » et par ailleurs de faire une annonce sur une fonctionnalité qui manquait à l’expérience. Le studio semble avoir étudié le mauvais départ technique du jeu sur Steam (malgré des chiffres encourageants) pour cette fois, prendre le taureau par les cornes et s’éviter un nouveau bashing après la sortie du jeu sur le support de Nintendo.

« Nous ne prenons pas cette décision à la légère, mais nous sommes déterminés à offrir la meilleure expérience possible à nos fans. Pour ce faire, le jeu nécessite un développement et une finition supplémentaires. Nous espérons également mieux harmoniser cette sortie avec l’ajout des sauvegardes multiplateformes, un projet sur lequel nous travaillons et que nous reconnaissons comme essentiel. Nous vous tiendrons informés de la nouvelle date de sortie dès que nous aurons entièrement ajusté nos plans ».

Conséquence de ce report sans date définie, toutes les précommandes numériques effectuées sont d’ores et déjà annulées conformément aux conditions générales de Nintendo. Si vous voulez le faire dès maintenant, vous pouvez vous rendre dans le Nintendo eShop ou à l’adresse indiquée sur le post du studio, mais sinon, elles le seront automatiquement dès vendredi 26 septembre. Toutefois, pour toutes les précommandes physiques, il vous faudra vous tourner vers le revendeur chez lequel vous l’avez effectuée.

Borderlands 4 est disponible sur les autres supports (PC, PS5, Xbox Series X/S) depuis le 12 septembre dernier. N’hésitez pas à découvrir notre test et notre soluce complète en cours de déploiement pour vous assurer de tout faire sur le jeu.