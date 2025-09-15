Borderlands 4 : Randy Pitchford tente comme il peut de défendre la version PC du jeu face aux critiques

Encore un bel exercice de communication

Les critiques n’ont pas été tendres envers la version PC de Borderlands 4. Derrière le bon jeu qu’est ce quatrième épisode, les performances de cette version sont pointées du doigt pour leur manque d’optimisation. Randy Pitchford ne l’entend pourtant pas de cette oreille. Sur Twitter, le magicien avance que cette version est « optimale », et que les problèmes rencontrés viennent surtout sur des PC dont la configuration n’est de toute façon pas recommandée pour jouer à Borderlands 4 :

« Chaque joueur sur PC doit accepter la réalité de la relation entre son matériel et ce que fait le logiciel qu’il exécute. Nous avons créé un shooter-looter incroyable, amusant et colossal. Le jeu est vraiment optimal, ce qui signifie que le logiciel fait ce que nous voulons sans cycles inutiles sur des processus défectueux. Avec Borderlands 4, chaque joueur PC dispose de nombreux outils pour équilibrer ses préférences entre FPS, résolution et rendu. Si vous n’êtes pas satisfait de l’équilibre entre ces éléments, veuillez ajuster vos préférences à l’aide des outils mis à votre disposition. Nous apprécions l’incroyable passion et l’enthousiasme suscités par le jeu que nous développons depuis plus de six ans. Nous savons que des sentiments forts engendrent des opinions fortes. Nous vous entendons et vous voyons. »

Pas de quoi calmer les mécontents, bien au contraire. Il continue en justifiant le choix de viser le 30 images par secondes sur une configuration minimale, plutôt que 60, qui serait raisonnable pour un jeu qui n’est pas orienté vers du multijoueur compétitif :

« Pour un shooter-looter axé sur sa campagne solo, il est tout à fait raisonnable pour les développeurs de se concentrer sur les paramètres par défaut pour atteindre 30 FPS avec les spécifications minimales et 60 FPS avec les spécifications recommandées. Certains d’entre vous préféreraient plus d’images par seconde, davantage de fonctionnalités ou une résolution plus élevée. Nous avons mis à votre disposition de nombreux outils pour vous aider à faire ces compromis. C’est une erreur de croire ou d’espérer que les PC entre les spécifications minimales et les spécifications recommandées peuvent atteindre toutes les fréquences d’images extrêmement élevées, les fonctionnalités maximales/ultra et une résolution extrêmement élevée. »

Cela n’empêche pas pour autant les critiques légitimes envers une version PC qui pourraient être mieux optimisée. Et comme on pouvait s’y attendre de la part d’un personnage haut en couleur tel que lui, il n’a pas pu s’empêcher d’ironiser sur une remarque qui demandait au studio de se baser sur l’upscale avec IA pour améliorer l’expérience :

« Codez votre propre moteur et montrez-nous comment. Nous serons votre client si vous y parvenez. Ceux qui le font actuellement sont clairement des idiots et ne savent pas ce qu’ils font. Tout le soutien, les recommandations, le code et l’architecture des plus grands fabricants de matériel informatique et de technologies du monde, qui travaillent avec les meilleurs développeurs de moteurs graphiques temps réel du monde, ne savent pas ce que vous semblez savoir. /sarcasme »

Toujours dans le but de se justifier, il avance que seulement 1% des clients du jeu ont contacté le service client pour des problèmes, et pas uniquement sur PC. Il indique qu’une partie demande des réglages sur le champ de vision (FOV) sur consoles, ce qui serait en cours de développement au sein du studio, tandis que seulement 0,04% des problèmes soulevés viendraient des performances de la version PC. Et parmi eux, 0,009% seraient « valides ». Sur Steam, les évaluations du jeu sont toujours capées au stade de « moyennes ». Bref, du Randy Pitchford pur jus, qui doit certainement faire souffler du nez les responsables de communication de Gearbox. Borderlands 4

Borderlands 4 est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series, et sortira le 3 octobre sur Switch 2. N’hésitez pas à consulter notre guide complet pour en savoir davantage.