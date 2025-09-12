Borderlands 4 effectue un démarrage canon sur Steam, meilleur que tous les autres épisodes

Des premiers chiffres encourageants sur PC

C’est à minuit que Borderlands 4 a été lancé sur consoles, mais il est disponible sur PC depuis hier soir. Quelques heures de plus qui aident à avoir un premier aperçu des résultats du jeu sur Steam, premier indicateur avant des chiffres de ventes plus officiels. Même si l’optimisation sur PC semble être assez décriée, entraînant des évaluations moyennes sur la plateforme de Valve, il y avait du monde pour ce lancement.

Selon les chiffres de SteamDB, le jeu a atteint un pic à plus de 207 000 personnes connectées en simultané, et ce avant le premier vrai week-end de commercialisation de cet épisode. C’est plus de deux fois plus que Borderlands 3, qui avait fait moins de 100 000, tandis que Borderlands 2 avait connu un pic à plus de 124 000. Mais ça, c’était il y a 13 ans, lorsque la plateforme étant nettement moins démocratisée. Toujours est-il que faire beaucoup mieux que le troisième épisode est une réussite pour Gearbox, en attendant de voir si les chiffres sur consoles sont aussi encourageants.

Borderlands 4 est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series, et sortira le 3 octobre sur Switch 2.