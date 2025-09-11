Test Borderlands 4 – Le retour réussi de Gearbox ?

Jaquette de Borderlands 4
Borderlands 4
pc
ps5
xbox series
switch 2

Date de sortie : 12/09/2025

  • Un gameplay nerveux
  • Les nouvelles options de mobilité
  • Des boss exigeants et bien pensés
  • Un contenu généreux
  • Une écriture mieux équilibrée que dans Borderlands 3
  • Des environnements vastes et verticaux
  • Un endgame solide et varié
  • Une bonne adaptation française
  • Un scénario qui met du temps à décoller
  • Des personnages secondaires peu mémorables
  • Le pathfinding parfois défaillant de l’écho-4
  • Les objets à porter
  • Des drops légendaires frustrants à évaluer
8

Avec Borderlands 4, Gearbox signe un retour solide qui parvient à corriger nombre des erreurs de son prédécesseur tout en modernisant la formule. L’aventure gagne en fluidité grâce à ses environnements plus ouverts, ses nouvelles mécaniques de déplacement et un endgame bien pensé, capable d’occuper les chasseurs de l’Arche pendant des dizaines d’heures. La narration, plus maîtrisée et mieux intégrée à l’univers, n’atteint pas encore les sommets du deuxième épisode mais offre un cadre cohérent et engageant. Techniquement soigné sur PC, toujours délirant côté loot et parfaitement calibré pour la coopération, ce quatrième opus consolide l’identité de la licence sans la révolutionner.

Ce test a été réalisé à partir d'une version éditeur.

