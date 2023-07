15 jeux qui ont disparu des radars et que l’on aimerait revoir en 2023

Ici, on ne se limitera qu’aux jeux n’ayant pas donné de leurs nouvelles en 2023, alors que certains d’entre eux étaient parfois censés arriver il y a maintenant quelques années. Mais aussi des titres annoncés plus récemment, que l’on aimerait tout simplement voir revenir pour savoir comment avance le développement. Ce qui ne veut pas dire qu’ils sont tous des chimères, simplement que l’on aimerait avoir des nouvelles.

On exclura quelques évidences comme Beyond Good & Evil 2, dont on sait que le développement se poursuit malgré les difficultés, tout comme Everwild. Des jeux dont on entend parfois parler via des échos en interne, tandis que les titres présents ici ne donnent vraiment plus de nouvelles, même si cela ne fait parfois que quelques mois. Tout comme on évitera certaines arlésiennes comme The Outer Worlds 2, Metroid Prime 4, Star Wars Eclipse ou The Elder Scrolls VI, puisque l’on sait déjà que ces jeux ne vont pas faire parler d’eux avant un moment et parce que cette liste pourrait devenir très longue.

Pour certains des jeux présents, leur absence dans les médias ces derniers temps est compréhensible, puisque leur annonce servait surtout à recruter plus de personnes pour donner vie au projet. Pour d’autres, le silence radio est un peu plus étonnant, même si l’on comprend l’envie de certains studios de ne pas communiquer avant le bon moment. C’est donc l’occasion de faire le point sur ces jeux, afin de voir comment leur développement évolue.

Crimson Desert

Studio / Editeur : Pearl Abyss

: Pearl Abyss Plateformes : PC

Des jeux Pearl Abyss, vous allez en voir dans cette liste. Depuis le succès de Black Desert Online, les ambitions de l’éditeur sud-coréen ont grimpé en flèche, en s’attaquant à plusieurs genres différents. Parmi les titres que l’on attend maintenant depuis plusieurs années, on retrouve Crimson Desert, un ancien projet de MMO transformé en jeu d’action-aventure avec une patte qui n’est pas sans rappeler celle de The Witcher 3. Avec cependant un gameplay nettement plus orienté action puisqu’en dehors du fait que notre héros sera très vif, il pourra aussi effectuer quelques prises de lutte contre ses adversaires. Pas très heroic-fantasy tout ça, mais c’est tout de même très grisant à voir.

Le titre aura fait parler de lui grâce à ses paysages à couper les souffles et à son univers qui donne envie de le creuser, mais depuis fin 2021, c’est le silence radio le plus total chez Pearl Abyss. On pensait que le titre visait une sortie fin 2023 au plus tôt, mais son absence de communication nous fait tirer une croix sur cette période. Rendez-vous en 2024, du moins on l’espère.

DokeV

Studio / Editeur : Pearl Abyss

: Pearl Abyss Plateformes : PC

On reste chez Pearl Abyss avec un autre titre qui a fait sensation. Dévoilé lors de l’Opening Night Live 2021, DokeV est resté dans nos têtes pendant plusieurs semaines grâce à sa proposition ambitieuse, colorée et prometteuse. Bon, aussi pour la musique qui accompagnait son trailer, mais ce n’est pas le plus important.

DokeV, c’est la promesse de l’insouciance de l’enfance, c’est aussi le Pokémon de Pearl Abyss, avec des esprits à sauver à travers la ville pour les faire combattre à nos côtés via un gameplay à l’allure presque psychédélique, où les couleurs débordent de partout. Un jeu aux multiples facettes qui peut aussi être apprécié en multijoueur, et dont la proposition semble trop belle pour être vraie.

Mais voilà, entre ce titre et Crimson Desert, Pearl Abyss semble avoir du mal à nous tenir au courant des avancées du progrès, alors que tout semblait bien parti en 2021. Puisque l’on fêtera bientôt les 2 ans de sa présentation chez Geoff Keighley, on espère le revoir à la Gamescom, même si l’on comprend qu’une sortie en 2024 semble presque irréalisable, étant donné que Crimson Desert doit sortir avant lui.

Plan 8

Studio / Editeur : Pearl Abyss

: Pearl Abyss Plateformes : PC

Crimson Desert et DokeV représentent déjà une bonne masse de travail pour Pearl Abyss. Mais avec tout ça, où est passé Plan 8 ? Beaucoup moins médiatique que les deux autres projets de l’éditeur, ce MMO de type shooter a lui été annoncé il y a quelques années avant de repartir dans l’ombre dès le début d’année 2020. Un projet qui a pourtant fait pas mal parler de lui à l’époque puisque l’on retrouve Minh Le, co-créateur de Counter-Strike aux commandes. Oui, rien que ça.

Comme les autres jeux de l’éditeur, Plan 8 affichait des visuels séduisants et bien fignolés, le tout dans un univers post-apocalyptique où les survivants pouvaient s’équiper d’exosquelettes pour renforcer leur défense et leur mobilité. Des vrais couteaux-suisses qui pouvaient prendre plusieurs formes et qui promettaient une belle diversité dans le gameplay. Après trois ans sans nouvelles, on comprend que le premier trailer servait plutôt de note d’intention qu’à montrer le produit fini, mais cela ne nous empêche pas de souhaiter le retour du jeu. Même si le focus de l’éditeur semble être ailleurs…

Unknown 9: Awakening

Studio / Editeur : Reflector Entertainment / Bandai Namco

: Reflector Entertainment / Bandai Namco Plateformes : PC – PS5 – Xbox Series

Avouez, celui-ci, vous l’aviez oublié n’est-ce pas ? Il faut dire que la présentation du jeu par Bandai Namco s’est révélée bien trop cryptique pour que le jeu nous reste en tête au fil des années. Basé sur un univers partagé transmédia, Unknown 9: Awakening devait nous présenter une aventure mêlant action, aventure et jeu narratif en nous plaçant aux commandes d’une jeune femme vivant en Inde et en proie à de terribles visions mettant en scène sa propre mort. Une protagoniste qui devrait apprendre à maîtriser ses pouvoirs avant de s’aventurer dans une dimension mystérieuse.

Un pitch qui donne envie, mais qui sera le seul élément concret donné par le studio, en dehors d’un premier trailer sans gameplay. L’éditeur japonais avait surpris son monde en 2020, mais le jeu a ensuite été mis de côté sans que l’on sache vraiment pourquoi. Depuis, on a appris que le studio Reflector Entertainment travaillait également sur une autre licence chez Bandai Namco, ce qui ne laisse pas beaucoup d’espoir quant à l’avancée de Unknown 9: Awakening, même si son univers semble se poursuivre sur d’autres médias.

Where Winds Meet

Studio / Editeur : Everstone Studio / NetEase

: Everstone Studio / NetEase Plateformes : PC

On vous l’accorde, celui-ci n’a finalement été annoncé qu’il y a quelques mois seulement, mais sa présentation était tellement impressionnante qu’il est resté dans les esprits. Pour ne plus jamais faire parler de lui ensuite, malheureusement.

Where Winds Meet (un nom que les non-anglophones détestent déjà prononcer) est un jeu d’action et d’aventure spectaculaire en monde ouvert, qui prend place à la fin de l’ère de la Dynastie des Dix Royaumes en Chine, dans un univers empreint du folklore local. NetEase nous fait la promesse que notre protagoniste peut voir son destin être personnalisé à l’envie, en le faisant par exemple devenir médecin pour aider les gens, ou bien un féroce guerrier. C’est via une démonstration de gameplay prometteuse que le jeu avait tapé dans l’œil de beaucoup de monde lors de la dernière Gamescom.

La sortie était prévue en 2023, mais on ne se fait maintenant plus d’illusion. Le jeu semble être très loin d’être prêt et rien ne semble avoir bougé depuis quasiment un an, du moins du côté de la communication. Alors comme pour DokeV, on espère le revoir à l’Opening Night Live, ce qui pourrait être possible puisqu’il semble préparer sa présence au salon allemand. A voir donc, espérons qu’on puisse le revoir dans les prochaines semaines.

Project Awakening

Studio / Editeur : Cygames

: Cygames Plateformes : Inconnues

Au milieu des années 2010, Cygames montrait une ambition débordante avec son envie d’envahir le marché des consoles, après avoir conquis celui du mobile. Granblue Fantasy Relink et Project Awakening étaient ainsi ses deux cartes maîtresses pour arriver à ce but, mais le chemin est visiblement plus long que prévu pour le studio.

Tandis que le développement de Granblue Fantasy Relink touche à sa fin plus de six ans après son annonce, Project Awakening est toujours coincé dans les limbes. C’est pourtant lui qui devait servir de fer de lance pour le studio, notamment d’un point de vue technique. En 2021, le jeu s’est rappelé à notre bon souvenir en mettant justement en avant cette partie, avec une présentation de son moteur graphique. Ce qui était censé nous rassurer, mais le titre a aussitôt disparu après cela.

Cet action-RPG situé dans un univers heroic-fantasy n’a montré que peu images, mais elles donnent envie d’en voir bien plus. Alors restons patients, probablement pour quelques années de plus.

Code: To Jin Yong

Studio / Editeur : Lightspeed Studios / Level Infinite

: Lightspeed Studios / Level Infinite Plateformes : PC

S’il fallait compter tous les jeux chinois annoncés sur Unreal Engine 5 ces dernières années… eh bien ça ne ferait finalement pas tant que ça, mais on pourrait tout de même en citer pas mal. Tencent Games a dégainé le sien avec Code: To Jin Yong, un jeu d’action basé sur la série de romans de Jin Yong, un célèbre auteur chinois.

Même si son premier trailer toussotait un peu côté framerate (pour ne pas dire beaucoup, le jeu a vite séduit grâce à son univers ancré dans la culture chinoise, avec des combats spectaculaires qui sont aujourd’hui un peu moins impressionnants, puisqu’il faut dire qu’entre temps, le jeu a eu de la concurrence (on pense à Phantom Blade 0).

Quoiqu’il en soit, avec Tencent à l’édition, le jeu a tout de même une chance de voir le jour dans les prochaines années mais on ne peut s’empêcher de se dire que ce projet a été annoncé bien trop tôt.

Lost Soul Aside

Studio / Editeur : Ultizero Games / Sony Interactive Entertainment

: Ultizero Games / Sony Interactive Entertainment Plateformes : PS4 – PS5

Lui, on a désormais l’habitude de l’oublier avant qu’il ne réapparaisse pour nous faire languir encore plus longtemps. Lost Soul Aside est initialement le projet d’un seul homme, Yang Bing, qui a depuis reçu le soutien du programme China Hero Project, aidé par PlayStation.

Depuis la première apparition du jeu en 2016, l’artiste s’est entouré d’une équipe pour se donner les moyens de ses ambitions, mais toujours avec peu de communication. Le titre ne semble faire parler de lui qu’une fois par an, toujours via la publication d’un trailer ou d’une vidéo de gameplay. Et si les images présentées sont à chaque fois bluffantes, laissant entendre que le titre est un digne héritier des beat’em all à la Devil May Cry, il se fait toujours attendre.

L’espoir est tout de même revenu fin 2022 avec la promesse d’une sortie en début d’année 2024, sans parler du fait que PlayStation est désormais l’éditeur du jeu. Ce qui confirme que Lost Soul Aside est en bonne voie, mais voilà maintenant plus de six mois que le jeu ne fait plus parler de lui, et on craint maintenant un nouveau report, même si l’on est désormais très habitué. Notez que le ChinaJoy 2023 aura lieu en fin de semaine, avec la traditionnelle conférence PlayStation China Hero Project. Lost Soul Aside a confirmé sa présence mais comme les années précédentes, difficile de savoir s’il y aura une vraie annonce. On verra ça dans quelques jours.

Wonder Woman

Studio / Editeur : Monolith Productions / Warner Bros Games

: Monolith Productions / Warner Bros Games Plateformes : Inconnues

Parmi tous les jeux de super-héros, Marvel semble s’en sortir un peu mieux que DC en ce moment, alors que la situation était totalement inversée il y a quelques années. Sans compter le report de l’inquiétant Suicide Squad: Kill the Justice League ou l’échec de Gotham Knights, le jeu Wonder Woman inquiète à cause de son silence, mais aussi de tout ce qui se passe en coulisses chez DC. Depuis que James Gunn et Peter Safran ont repris les rênes de la division cinéma, ils ont annoncé que l’univers connecté prendrait aussi en compte les jeux vidéo, ce qui était pour certains un signe que le jeu Wonder Woman allait devoir s’intégrer dans ce moule.

A priori, ce n’est pas le cas puisque le développement du jeu a démarré bien en amont de l’arrivée de la nouvelle direction, tandis que l’on imagine mal Gunn forcer le studio Monolith à s’adapter à l’univers cinématographique, surtout à l’heure où son avenir est très incertain et où le futur du personnage de Wonder Woman n’est pas clair.

Ce titre n’aura montré qu’un bref teaser en CGI lors des Game Awards 2021 avant de ne plus donner de nouvelles. Mais pas de panique, le projet est toujours en développement. Le studio recrute activement puisqu’il a admis dans ses rangs une nouvelle scénariste principale en avril dernier. Un retour pour les Game Awards 2023 ?

Marvel’s Wolverine

Studio / Editeur : Insomniac Games / Sony Interactive Entertainment

: Insomniac Games / Sony Interactive Entertainment Plateformes : PS5

Avec Marvel’s Spider-Man 2 qui arrive en octobre, impossible de penser que Marvel’s Wolverine puisse faire son retour avant cette période, sauf en cas de surprise. Car même si les deux jeux ont été présentés lors de la même conférence, Insomniac aura sans doute besoin que l’on conserve toute notre attention pour le jeu avec Peter et Miles, tandis que Logan affûte ses griffes en coulisses.

Tout ce que l’on sait sur le titre, c’est qu’il est principalement géré par l’équipe du spin-off sur Miles. Ce qui ne veut pas dire que c’est un projet moins ambitieux que les jeux Spider-Man, bien au contraire. On nous promet un titre violent, qui respecte le ton apporté par le personnage, mais pour l’instant, seul un teaser qui tourne en boucle depuis 2021 nous laisse rêver de ce jeu.

On mise une pièce sur une sortie fin 2024 pour le titre, ce qui veut dire qu’on ne serait pas surpris s’il était parmi les figurants aux Game Awards de cette année. Sauf si bien entendu, Sony se décide à organiser un second PlayStation Showcase en 2023, mais les rumeurs à ce sujets ne sont pour l’instant pas très crédibles.

Stellar Blade

Studio / Editeur : Shift Up / Sony Interactive Entertainment

: Shift Up / Sony Interactive Entertainment Plateformes : PS5

Anciennement Project Eve, ce jeu d’action est devenu l’un des porte-étendards des futures exclusivités PS5 sans trop le vouloir. Il faut dire que Stellar Blade a fait forte impression à chacune de ses apparitions, en s’annonçant comme l’enfant caché de Bayonetta, Devil May Cry et de NieR Automata, avec des séquences d’action explosive et une héroïne qui a beaucoup fait parler d’elle, à cause du fan-service pour le moins prononcé du jeu. On incarne ici Eve, une androïde renvoyée sur Terre afin de protéger les derniers membres de l’humanité face à des créatures hostiles.

Il était aussi l’un des grands absents du PlayStation Showcase, alors qu’il était l’un des candidats parfaits pour rythmer le show de Sony. Voilà bientôt un an que le titre n’a rien montré de très neuf, mais on ne désespère pas à l’idée de le voir apparaitre lors d’un nouveau State of Play.

En revanche, il faut définitivement faire une croix sur une sortie en 2023, comme cela était initialement prévu. Car entre le calendrier bouché de cette fin d’année et le fait que le jeu fasse le mort, il n’y a pas de quoi être optimiste.

Little Devil Inside

Studio / Editeur : Neostream Interactive

: Neostream Interactive Plateformes : PC – PS4 – PS5 – Xbox One – Xbox Series – Switch

Little Devil Inside, c’est un peu le roi du cache-cache. Le titre disparait systématiquement après un grand temps fort de communication, repoussant à chaque fois sa sortie. Et il aura fallu attendre des années avant de saisir le concept de cette aventure atypique, sans parler de sa structure, même si l’on n’est pas tout à fait sûr d’avoir tout bien saisi.

Un voyage pas comme les autres nous est promis, mais il faut s’armer de patience avant de pouvoir en voir le bout. Le titre avait fait son grand retour lors d’un State of Play durant l’année 2021, et on pensait que cette fois-ci, c’était la bonne.

C’était pour mieux disparaitre à nouveau, et avec un silence de longue durée. Cela fera bientôt deux ans que Little Devil Inside n’est plus sur nos radars, sans aucun indice sur le bon déroulé de son développement. Pour cette liste, on tente de ne pas partir défaitiste, mais si le jeu n’est pas annulé et s’il est de nouveau présenté cette année, ce sera un sacré miracle.

State of Decay 3

Studio / Editeur : Undead Labs / Microsoft

: Undead Labs / Microsoft Plateformes : PC – Xbox Series

Parmi les nombreuses arlésiennes de Microsoft, c’est State of Decay 3 que l’on aura choisi. Annoncé comme tant d’autres en 2020 pour montrer que la Xbox Series disposerait d’un catalogue solide, cet opus a enchaîné les déconvenues en coulisses. Des enquêtes nous ont permis d’apprendre que le développement était devenu un vrai enfer durant un temps, avant qu’un prototype satisfaisant soit retenu pour que l’équipe puisse enfin avancer.

Par conséquent, le projet semble être enfin sur de bons rails, mais Microsoft n’est toujours pas prêt à nous parler du jeu. On pensait naïvement le revoir lors du dernier Xbox Showcase, mais le timing n’était visiblement pas le bon.

Si le développement prend enfin le bon chemin après des années d’errance, il est tout de même possible d’envisager que le jeu puisse faire reparler de lui d’ici la fin de l’année.

Dragon Quest III Remake

Studio / Editeur : Square Enix

: Square Enix Plateformes : Inconnues

Dragon Quest XII aurait tout à fait pu être cité dans cette liste, mais on lui aura préféré le remake de Dragon Quest III. Non pas parce que le douzième épisode ne nous fait pas languir d’impatience, bien au contraire, mais le projet fait l’objet de pas mal de bruits de couloir ces derniers temps, contrairement à ce remake qui ne donne pas signe de vie depuis maintenant deux ans.

Ce qui est terrible, car la promesse est si alléchante. Ce remake reprendra le style HD-2D popularisé par la série Octopath Traveler, ce qui lui donne un cachet indéniable. Redécouvrir cet épisode avec ce style visuel donne forcément très envie.

On nourrit tout de même l’espoir de le voir apparaitre quelque part lors du Tokyo Game Show. En décembre dernier, Yuji Horii, créateur de la série, déclarait que le studio serait bientôt prêt à donner des nouvelles à propos de cette nouvelle version de Dragon Quest III. On attend toujours, tout en sachant que le salon japonais serait l’endroit idéal pour cela.

Hades II

Studio / Editeur : Supergiant Games

: Supergiant Games Plateformes : PC

Lui aussi, il fait partie des jeux annoncés lors des Game Awards avant de disparaitre sans laisser de trace. Hades II est la suite du populaire rogue-like qui aura charmé le monde en 2020, grâce à une narration forte, assez atypique pour le genre, couplée à des mécaniques de gameplay très bien huilées, autrement dit la marque de fabrique de Supergiant Games.

Cette suite nous permettra de prendre le contrôle d’une nouvelle protagoniste, Mélinoé, sœur de Zagreus, qui part en quête d’éliminer le Titan du Temps. Jusqu’ici, seul un trailer nous montre ce que l’on peut attendre du jeu, de quoi nous faire voir que la formule sera plus ou moins la même, avec de nouveaux dieux à découvrir.

En toute logique, Hades II passera d’abord par la case accès anticipé avant de nous offrir sa version complète, et si on pensait avoir des nouvelles du jeu en 2023, ce n’est toujours pas le cas. Le studio continue de recruter activement pour ce projet, mais l’espoir de voir le titre débarquer prochainement s’amenuise. La Gamescom serait une bonne occasion pour refaire parler de lui, en espérant ne pas devoir attendre à nouveau les Game Awards.

Et vous, quels projets aimeriez-vous revoir cette année ? La Gamescom, le Tokyo Game Show et les Game Awards ont un gros potentiel en 2023, alors on espère entendre parler de quelques-uns des jeux de cette liste. Quels sont les jeux oubliés ou peu communicatifs que vous espérez revoir sur le devant de la scène prochainement ?