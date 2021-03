Unknown 9: Awakening

Unknown 9: Awakening est un jeu d'action/aventure développé par Reflector Entertainment et qui est un élément d'un univers narratif multiplateforme. On suivra Haroona, une petite indienne des rues de Calcutta qui a la capacité de manipuler une dimension du nom de Revers. Cela lui permet entre autres de manipuler l'invisible. Grâce à un mentor, elle va pouvoir maîtriser son pouvoir et en percer les mystères.