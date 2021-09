Dragon Quest XII : HexaDrive et Orca prêtent main-forte à Square Enix

D’après le président de Square Enix, Yosuke Matsuda, Dragon Quest XII : The Flames of Fate va redéfinir le futur de la licence. On peut ainsi s’attendre à des changements en profondeur, la compagnie va ainsi être accompagné par deux studios qui aideront au développement du prochain JRPG.

Des bras supplémentaires pour l’Unreal Engine 5

Etant donné qu’il sera développé sous le moteur Unreal Engine 5, le prochain Dragon Quest s’arme de deux studios supplémentaires afin de consolider la partie technique (on suppose en tout cas) du prochain opus de la série de RPG la plus emblématique au Japon : HexaDrive et Orca.

HexaDrive n’est pas étranger à la firme puisqu’ils étaient déjà impliqué dans le développement de Final Fantasy XV à l’époque. Avec Nintendo, ils ont également participé à la refonte de The Legend of Zelda : The Wind Waker HD sur Wii U. Pour Orca, c’est un peu plus logique puisque le studio avait déjà aidé Square pour Dragon Quest XI: Echoes of an Elusive Age et Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age – Definitive Edition. Ils sont aussi connus pour leur collaboration avec Bandai Namco sur Ace Combat 7 : Skies Unknown.

Les deux studios sont d’ailleurs en pleine session de recrutement pour différents postes. Dragon Quest XII n’est pas ainsi pas prêt de sortir de sitôt, mais c’est en tout cas rassurant de voir que Sqaure Enix consolide ses équipes pour nous offrir le « Dragon Quest Next-Gen » que l’on attend. Les plateformes n’ont pas encore été annoncées, mais on imagine que d’ici là, Nintendo aura déjà sorti le successeur de la Switch.