Accueil » Actualités » Marvel’s Wolverine : Un jeu violent, en semi-monde ouvert, avec une sortie au plus tôt à l’automne 2024 ?

Marvel’s Wolverine est pour le moment un projet dont on ignore tout ou presque, mais l’idée d’avoir un nouveau jeu sur le mutant le plus populaire, par l’équipe derrière Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, cela a de quoi donner envie. Insomniac Games va être bien trop occupé à promouvoir Marvel’s Spider-Man 2 dans les prochains mois, ce qui veut dire que les informations à propos de ce Marvel’s Wolverine pourraient ne pas arriver cette année, mais Jeff Grubb a de quoi nous faire patienter.

Kratos et Wolverine auront un point commun

Le journaliste de Venture Beat possède maintenant une sacrée crédibilité et ne lâche des informations que lorsqu’il est assez sûr de sa source, c’est pourquoi on lui accordera un peu de crédit ici, même si tout est à prendre avec des pincettes.

Dans le dernier numéro de l’émission Game Mess Morning (relayé par Resetera), Grubb s’attaque au sujet Marvel’s Wolverine en déclarant que le jeu n’adopterait pas une structure de monde ouvert comme Marvel’s Spider-Man, mais devrait opter pour une approche plus linéaire en semi-monde ouvert, que le journaliste compare à God of War Ragnarok (même si le journaliste est surtout en train de spéculer ici, plus que de s’appuyer sur un information sûre).

Grubb précise également que le jeu devrait se dérouler avant que Logan ne rejoigne les X-Men. Il indique aussi que ce titre pourrait recevoir la classification la plus élevée, autrement dit, attendez-vous à de la violence et du sang. En ce qui concerne la sortie, rien n’est encore fixée dans le marbre, mais Grubb avance que l’équipe viserait une sortie à l’automne 2024, mais que cela pourrait facilement bouger à 2025 selon les besoins du développement.

Des informations qui restent encore à être confirmées, mais ce n’est pas demain que le studio sera prêt à communiquer sur le jeu.