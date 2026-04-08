007 First Light aura encore plus de retard sur Switch 2, cette version ne sortira pas avant l’été

Les autres versions sont toujours prévues pour fin mai

Depuis l’annonce du jeu, la version Switch 2 de 007 First Light n’a pas été montrée par IO Interactive, sans doute car il s’agit là de la version la moins performante qui ne montre pas le titre sous le meilleur jour. Cependant, le studio nous affirmait qu’elle sortirait en même temps que les autres. Une promesse aujourd’hui rompue, puisque la version Switch 2 de 007 First Light n’est pas prévue avant cet été, sans date plus précise :

« 007 First Light arrive sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC le 27 mai 2026, et sur Nintendo Switch 2 plus tard cet été. Nous sommes impatients de voir les joueurs découvrir l’histoire d’origine réinventée de James Bond, et nous avons hâte de vous offrir la meilleure expérience de jeu possible sur toutes les plateformes. »

Il ne reste maintenant plus qu’à espérer que cette version puisse réellement voir le jour, et qu’elle ne prenne pas l’exemple de la version Switch 2 de Borderlands 4 qui a été mise en pause au dernier moment. Gageons que ces mois supplémentaires d’optimisation sont pour le meilleur et que James Bond affichera sa plus belle mine sur la console de Nintendo.