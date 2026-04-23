007 First Light nous apprend à devenir un bon espion dans sa nouvelle présentation de gameplay

4 minutes pour devenir un bon agent

En bon agent secret qu’il est, James Bond devra se mouvoir avec discrétion. C’est pourquoi la première chose mentionnée dans cette vidéo est l’approche furtive, avec plus ou moins de létalité. De nouvelles séquences de gameplay nous sont présentées, durant lesquelles on peut également voir 007 se mettre à découvert et tenter un coup de bluff en espérant ne pas être démasqué. Une approche qui doit sans doute être difficile à mettre en place dans un jeu qui multiplie les possibilités d’approche.

Le QG du MI6 se montre également dans cette vidéo. Entre deux missions, Bond aura l’opportunité de faire le plein de nouveaux gadgets, avec une montre multitâche qui vous sauvera sans doute le postérieur pas mal de fois. Et quand tout cela ne marchera pas, l’improvisation sera de mise. « Improvisation » voulant ici dire : foncer dans le tas et enchaîner les explosions. On voit encore une fois que le jeu mise sur le spectaculaire même s’il vous autorise à rester discret, car, après tout, c’est dans l’ADN de la licence.

Vous pourrez vous entraîner sur tous les styles d’approche via des défis à effectuer entre les missions. Chaque challenge aura droit à ses règles spécifiques, et vous pourrez voir si vous réussissez à être un meilleur agent que le reste de la communauté.

007 First Light sera disponible dès le 27 mai sur PC, PS5 et Xbox Series. Une version Switch 2 est bien prévue, mais celle-ci aura du retard et n’arrivera pas avant cet été.