007 First Light nous apprend à devenir un bon espion dans sa nouvelle présentation de gameplay

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Durant tout le mois à venir, vous allez sans doute en manger, du 007 First Light. IO Interactive commence à sortir l’artillerie lourde côté marketing, et dégaine vidéo sur vidéo pour nous parler de son projet très ambitieux. La dernière bande-annonce en date se concentre sur les talents d’espion de notre jeune agent, et sur ce qu’il faudra faire en jeu pour parvenir au bout de chaque mission.

007 First Light

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Jaquette de 007 First Light
007 First Light
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switch 2

Date de sortie : 27/05/2026

State of Play : Le résumé de toutes les annonces (Kena, John Wick, God of War: Sons of Sparta…)

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