007 First Light n’arrivera pas à la date prévue, le jeu James Bond aura deux mois de retard

James nous fait faux bond

007 First Light était censé venir boucler le premier trimestre avec une sortie prévue fin mars, aux côtés de bien d’autres sorties prévues durant ce créneau. On ne s’étonnera pas de voir certains jeux prendre finalement plus de temps pour éviter cet embouteillage, à l’image d’un Saros récemment reporté, mais on ne s’attendait pas à ce que le jeu James Bond soit lui aussi décalé, étant donné que la machine marketing est bien emballée depuis des mois.

Mais IO Interactive a décidé d’être raisonnable et prévoit donc de retarder la sortie de 007 First Light, qui passe du 27 mars au 27 mai 2026 :

« 007 First Light est notre projet le plus ambitieux à ce jour, et toute l’équipe s’est investie pleinement pour vous offrir une expérience James Bond inoubliable, mêlant de l’action à couper le souffle, des voyages autour du monde, de l’espionnage, des gadgets, des courses-poursuites et bien plus encore. En tant que développeur et éditeur indépendant, cette décision nous permet de garantir une expérience à la hauteur de vos attentes dès le premier jour. Le développement du jeu progresse bien et il est entièrement jouable du début à la fin. Ces deux mois supplémentaires nous permettront de peaufiner et d’affiner l’expérience, afin de vous proposer la meilleure version possible au lancement. Nous sommes convaincus que cela promet un succès durable à 007 First Light, et nous vous remercions sincèrement pour votre patience et votre soutien indéfectible depuis la révélation du jeu. »

Un peu de peaufinage ne fera pas de mal et cela permet aussi au calendrier des sorties de respirer un peu durant le début d’année 2026, ce qui ne sera pas plus mal. Heureusement que GTA 6 n’est plus prévu au mois de mai.

007 First Light sera disponible sur PC, PS5, Xbox Series et Nintendo Switch 2.