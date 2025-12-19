Zenless Zone Zero : Tout ce qu’il faut savoir sur la version 2.5 du jeu (Ye Shunguang, Zhao, agent gratuit, skin offert…)

La Néantre cache toujours des mystères

Dans cette mise à jour 2.5 de Zenless Zone Zero, pas question pour nos Proxys de se reposer puisqu’ils devront enquêter sur l’apparition d’une zone mystérieuse au sein de la Néantre, avec des pierres géantes qui lévitent et qui semblent être reliées.

On partira également explorer une mine dangereuse, et de nouveaux monstres viendront nous barrer la route, sous la forme d’insectes étranges. Et si vous n’êtes pas à jour sur la quête principale, vous pourrez tout de même directement assister aux événements de ce chapitre étant donné que la fonction de Visionnage anticipé a été améliorée et permet maintenant de sauter jusqu’à cette quête.

Les bannières de la version 2.5

Le premier personnage de rang S de cette mise à jour est bien entendu Ye Shunguang, de type Attaque avec un attribut unique : Lame affûtée. Elle est décrite comme la première Chasseuse du Néant à double forme.

Dans son état normal, elle disposera d’attaques très rapides, mais enclencher sa compétence lui donnera accès à une autre forme aux cheveux blancs, avec des attaques renforcées et la possibilité d’appliquer une vulnérabilité à l’adversaire. Le but sera donc de la faire rentrer dans cet état le plus régulièrement possible via différents moyens, dont l’attaque ultime, qui infligera également de gros dégâts.

Deuxième agent de rang S de la mise à jour, Zhao, qui ne viendra pas déchaîner la symphonie des éclairs puisqu’elle est de type glace et Défense. Elle devra accumuler des points de Gelure pour effectuer une puissante attaque tout en donnant quelques bonus à l’équipe. Elle pourra même sacrifier ses propres PV pour accorder une régénération aux autres personnages.

Pour ce qui est des Bangbous, un nouveau rejoindra la bande avec Petite pousse. Sorte de Ye Shunguang miniature, il pourra balancer des épées et attaquer rapidement, surtout lorsqu’il sera associée à cette dernière.

Quant aux bannières, sachez que Ye Shunguang et Zhao seront mises en avant dès le départ de cette mise à jour, et ce jusqu’à la fin de cette dernière. Mais le meilleur là-dedans, c’est que Zhao sera offerte dès le début de la mise à jour, et ce jusqu’à la version 2.7.

D’autres bannières seront cependant disponibles en parallèle dès la deuxième moitié de la 2.7, avec Alice, Soldat 0- Anby et Astra Yao. Ces bannières seront un peu à part, pas comptées dans les bannières standards et limitées, car vous ne pourrez pas perdre votre 50/50 ici, et vous obtiendrez directement l’agent souhait en cas de tirage d’agent de rang S.

Les événements de la version 2.5

Puisque cette mise à jour met le paquet sur Ye Shunguang, celle-ci aura droit à un événement dédié dans lequel il sera possible de la contrôler. On parcourra un royaume étrange avec des défis qui nous aideront à faire progresser Ye Shunguang. Des tas de récompenses seront ici au programme, dont une arme de rang A et des accessoires de tenue pour les Proxys.

La mise à jour mettra aussi en avant le mode « Enquête conjointe : Le Labyrinthe des dieux », qui sera un événement multijoueur dans lequel chacun contrôlera un personnage dans des défis avec des règles uniques. Il faudra donc se coordonner pour effectuer des attaques conjointes pour terrasser certains boss. Ce sont les premiers pas du jeu vers une dimension un peu plus sociale, en témoigne l’intégration prochaine de la fonctionnalité « Cercle de proxys » qui poussera encore un peu plus cela.

Dans « Collision des ombres déchaînées », vous devrez accomplir plusieurs défis de combats de plus en plus difficiles, dont certains où vous ne contrôlerez que Zhao et Ye Shunguang. Avec l’événement « Anges et illusions de la muse », vous rencontrerez une nouvelle faction pour l’aider à travers la ville. « Station des souhaits » vous offrira un bonus de connexion supplémentaire en allant jeter des bouteilles à la mer.

De plus, notez que des agents seront retravaillés avec cette mise à jour. Il s’agit de Burnice, Soldat 11 et Grace, qui vont toutes recevoir des améliorations, de la même manière qu’Anby et Ellen par le passé. Enfin, une tenue très olé-olé de Jane Doe sera aussi offerte durant toute la durée de la mise à jour. Ye Shunguang aura aussi un costume en plus, mais payant.

Le code polychrome bonus

Comme pour chaque annonce de mise à jour, un code a été distribué et vous permet de mettre la main sur 300 polychromes en plus d’autres récompenses. Il n’est valable que durant quelques heures :

VOIDHUNTER1230

Quand sortira la version 2.5 de Zenless Zone Zero ?

La mise à jour de la version 2.5 de Zenless Zone Zero sera disponible dès le 30 décembre. Une maintenance aura lieu tôt dans la matinée et vous recevrez des polychromes en compensation.

Zenless Zone Zero est disponible sur PC, PS5, Xbox Series, iOS et Android. N’hésitez pas à consulter notre guide complet pour en savoir plus.