Zenless Zone Zero : Tout ce qu’il faut savoir sur la version 2.4 (Dialyn, Banyue, nouveaux événements…)

Un nouveau chapitre principal sera disponible

L’histoire de Phaéton se poursuit dans Zenless Zone Zero, toujours centrée autour de Krampus et ses membres. Un nouveau chapitre sera proposé et nous proposera de visiter l’ancien site minier, qui cache de nombreux secrets autour du miasme et qui nous permettra de croiser la route de Ye Shunguang.

Les bannières de la version 2.4

Pour ce qui est des personnages inédits de cette version 2.4, on retrouvera tout d’abord Dialyn, agent de rang S, de type Confusion et Physique. Elle disposera de deux capacités centrales, « Réclamation client » et « Avis positif ». Cela lui permettra, à l’aide d’une attaque chargée, de faire intervenir un autre personnage qui disposera de sa jauge d’ultime complétement rechargée. Elle va aussi augmenter les dégâts de toute l’équipe et va améliorer les dégâts d’étourdissement. Elle sera disponible dans la première bannière de la mise à jour, tandis que Hugo sera de retour.

Vient suite Banyue, agent de rang S de type Rupture et Feu. Un pur combattant qui attaquera très vite et qui demandera d’utiliser des combos pour donner lieu à des assauts de plus en plus rapides grâce à son système d’Adrénaline. Il sera disponible dans la seconde bannière de la mise à jour, avec Ellen qui sera de nouveau mise en avant.

Côté Bangbou, Birkblick (Rang S) pourra être recruté et sera équipé d’un laser sur la tête, avec des outils qui pourront frapper l’ennemi assez régulièrement. On retrouvera également Roi Blocbou (rang A), qui est quant à lui armé d’un grand marteau façon LEGO.

Les événements de la version 2.4

En dehors des récompenses habituelles comme les 10 tickets d’invocations, vous pourrez aussi faire le plein de bonus en participant à l’événement auto-chess qui fait ici son retour, avec quelques nouveautés au passage comme des niveaux spéciaux PvE. C’est là que vous pourrez obtenir Roi Blocbou gratuitement.

L’événement « Néo Golden Mecha » vous demandera quant à lui de collaborer avec Grace pour monter un film, et vous contrôlerez ici un mécha dans plusieurs niveaux en 2,5D, ainsi que notre Bangbou qui combattra seul les monstres du coin. On nous demandera ensuite d’aller voir Zhao pour effectuer quelques tâches très simple et faire le plein de polychromes. « Affrontement en simulation » sera quant à lui centré sur des combats de plus en plus difficiles, avec certains personnages imposés.

Pour ce qui est de l’événement « Flot lumineux de souvenirs », celui-ci nous aidera à mieux connaître Ye Shunguang en traînant avec elle au sein des différents quartiers de la ville, via des petits événements de rencontre.

Le code polychrome bonus

Voici le code pour obtenir des polychromes qui a été distribué lors de l’annonce de la mise à jour. Il n’est valable que quelques heures :

KRAMPUS

Quand sortira la version 2.4 de Zenless Zone Zero ?

La mise à jour de la version 2.4 de Zenless Zone Zero sera disponible dès le 26 novembre prochain. Une maintenance aura lieu tôt dans la matinée et vous recevrez des polychromes en compensation.

Zenless Zone Zero est disponible sur PC, PS5, Xbox Series, iOS et Android. N’hésitez pas à consulter notre guide complet pour en savoir plus