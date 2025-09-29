Zenless Zone Zero : Tout ce qu’il faut savoir sur la version 2.3 du jeu (Lucia, Yidhari, skin pour Viviane, futurs personnages…)

Les fantômes sont de sortie

Pour cette nouvelle mise à jour de Zenless Zone Zero, les membres de la Maison hantée seront mis à l’honneur en partant à la découverte de nouvelles zones cachant des créatures cauchemardesques, dont le fameux « Démon Nocturne ». On y explorera une Néantre inconnue qui est l’objet de phénomènes étranges et qui sera au coeur d’une nouvelle mission principale.

On pourra également à apprendre un peu plus Lucia qui aura droit à sa propre quête de personnage. Il en sera de même pour Yidhari, une autre proxy, dont on ira explorer le subconscient après un malheureux événement.

Les bannières de la version 2.3

Lucia, agent de rang S de type Soutien et éther, sera le premier personnage inédit de la mise à jour. Elle pourra utiliser ses points de Songe pour entrer dans un état spécial qui lui permettra d’améliorer ses attaques ou d’augmenter les dégâts de ses alliés, tout en effectuant des contrecoups.

Son attaque spéciale infligera un état à ses ennemis pour augmenter les dégâts infligés, surtout avec un autre personnage de Confusion et de Rupture. Elle pourra aussi soigner votre équipe avec un voile qui va recouvrir une zone du terrain.

Deuxième personnage de rang S de la mise à jour, Yidhari, de type glace et Rupture. Elle sera en mesure d’ignorer une partie de la défense des ennemis, et lorsque ses PV baisseront, ses dégâts critiques vont augmenter.

Elle sera notamment capable de consommer ses PV en chargeant l’une de ses attaques (qui va également bloquer les assauts de l’adversaire). Elle pourra aussi récupérer des PV avec certains mouvements, et augmenter la vitesse des attaques normales.

Kamano Manato sera quant à lui l’agent de rang A inédit de la mise à jour, de type feu de Rupture. Un personnage purement offensif (et un sacré poseur) qui pourra de plus consommer ses PV pour entrer dans un état qui va ignorer la défense de l’ennemi tout en infligeant des dégâts de feu.

Pour ce qui est des bannières, Lucia sera aux côtés Viviane de tandis que Kamano sera aussi mis en focus. Pour la deuxième partie de la mise à jour, Ju Fufu sera de retour en plus de Yidhari.

Et si vous souhaitez avoir un petit aperçu des futurs agents disponibles en jeu, sachez que HoYoverse a aussi mis en avant Banyue, Dialyn, Zhao et Ye Shunguang, qui arriveront dans de futures mises à jour.

Les événements de la version 2.3

L’événement principal « Quand les rêves restent inachevés » sera donc celui qui nous plongera dans les rêves de Yidhari pour prendre le contrôle de quelques créatures sous la forme d’un nouveau mode de jeu au tour par tour. Réussir tous les objectifs de l’événement donnera accès à un exemplaire de Kamano, qui aura aussi droit à une tenue alternative tout en blanc.

Et puisque l’on parle de tenue alternative, sachez que Viviane aura elle aussi droit à son maillot de bain, parce que le fan service ne s’arrête pas. Une tenue payante, sauf si vous dépensez 180 voeux d’invocation sur toute la durée de la version 2.3 jusqu’à la version 2.4 comprise. Si c’est le cas, des accessoires et ce skin pour Viviane pourront être obtenus gratuitement.

Miyabi nous retrouvera à la Péninsule pour un autre événement de combat, avec des affrontements de plus en plus complexes et des chemins à choisir pour obtenir différentes fins.

Un événement photo sera également au programme, avec cette fois-ci des clichés à prendre en plein combat, après avoir accumulé assez d’énergie. Des filtres photos viendront s’ajouter aux diverses possibilités pour personnaliser vos clichés. On notera aussi la mise en place d’un petit événement de divination, où vous jouerez les devins pour plusieurs personnages. Du côté des événements qui font leur retour, vous pourrez récupérer des récompenses via la mécanique de batterie à vider chaque jour, tandis que des tickets et des bonus de connexions seront mis en place (dont un qui débute aujourd’hui).

Le code polychrome

Voici le code pour obtenir des polychromes qui a été distribué lors de l’annonce de la mise à jour. Il n’est valable que quelques heures :

LUCIA1015

Quand sortira la version 2.3 de Zenless Zone Zero ?

La mise à jour de la version 2.3 de Zenless Zone Zero sera disponible dès le 15 octobre prochain. Une maintenance aura lieu tôt dans la matinée et vous recevrez des polychromes en compensation.

Zenless Zone Zero est disponible sur PC, PS5, Xbox Series, iOS et Android. N’hésitez pas à consulter notre guide complet pour en savoir plus